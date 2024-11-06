خسارة جديدة للعين في دوري أبطال آسيا

تكبد فريق العين خسارة جديدة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة) بسقوطه هذه المرة خارج أرضه أمام مستضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-5 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وعقدت الخسارة من موقف حامل اللقب بعد أن تراجع إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط كان قد حصدها من تعادله الوحيد في مواجهة السد القطري 1-1 قبل أن يخسر ثلاث مباريات متتالية بداية من لقاء الغرافة القطري 2-4 والهلال السعودي 4-5 بالإضافة إلى الهزيمة اليوم.

وأصبحت حظوظ «الزعيم» في التأهل إلى الدور ربع نهائي تتطلب فوزه في جميع المباريات الأربع المتبقية وخسارة منافسيه من أجل ضمان الحصول على أحدى المراكز الثمانية المؤهلة.

وبالعودة إلى المباراة فقد استقبلت شباك «البنفسجي» هدفًا مبكرًا في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بواسطة لاعب النصر، أندرسون تاليسكا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وسط حالة من التوهان من جانب خط الدفاع.

واصطدمت محاولات فريق العين في العودة إلى المباراة بالضغط الكبير الذي فرضه أصحاب الأرض الذين لم يجدوا صعوبة في تعزيز تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة 31 عبر كريستيانو رونالدو الذي استفاد من الكرة المبعدة من الحارس خالد عيسى خلال تصديه لتسديدة ساديو ماني وليضعها في الشباك بكل سهولة.

وتعقد موقف «الزعيم» باستقباله للهدف الثالث في الدقيقة 37 بعد أن سجل المدافع فابيو كردوسو هدفًا بالخطأ في مرماه إذ اصطدمت به تسديدة إنجيلو بورجيس وغيرت مسارها لتسكن الشباك. وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية وتحديدا في الدقيقة 56 قلص العين الفارق بالهدف الذي سجله حارس مرمى أصحاب الأرض بينتو كريبيسكى بالخطأ في مرماه، إذ أن تسديدة الكوري الجنوبي بارك يونغ اصطدمت بالقائم قبل أن ترتطم بالحارس وتسكن الشباك.