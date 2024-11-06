«البادل» يجمع «أصحاب الهمم» ومحترفي إسبانيا

جمع «تحدي البادل» الذي أقيم ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة على ملعب «أم في بي لاب» في القوز، السبت الماضي، بين لاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة والريشة الطائرة بنادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من محترفي اللعبة بإسبانيا.

ونظم نادي دبي لأصحاب الهمم التحدي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل وشركة سينيلوس للفعاليات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، في تصريحات صحافية، أن تحدي دبي للياقة أصبح مهرجاناً سنوياً يشجع على تخصيص 30 دقيقة كل يوم لممارسة الرياضة على مدى شهر كامل، من منطلق أن هذا التحدي أسلوب حياة صحية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، إلى أن «استراتيجية نادي دبي لأصحاب الهمم تتمثل في أن الرياضة يجب أن تكون نهجاً في حياتنا اليومية».