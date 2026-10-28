رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن تزايد حالات وقوف المركبات في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم من دون الحصول على تصريح، لاسيما في المراكز التجارية، أفادت شركة «باركن» في دبي بأنها ترصد هذه المخالفات وتحرر المخالفات اللازمة بحق هذه المركبات في عدد من المراكز التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز جهود التفتيش على المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، مع التركيز على مراكز: دبي مول ومول الإمارات ودبي فستيفال سيتي، والعربي سنتر ومردف أفنيو ومردف 35، وداماك هيلز ودبي هيلز ودبي مارينا ودبي فيستفال بلازا، وذلك للحد من هذه الممارسات وضمان الالتزام بالأنظمة وتعليمات استخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم.

ازدحام

شكا سكان منطقة مسافي في رأس الخيمة من الازدحام المروري المتكرر، بسبب توقف المركبات أمام المحالّ التجارية والمطاعم لشراء الشاي والخبز والمأكولات الشعبية، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وتوقف المركبات القادمة من الاتجاهين، وأوضحوا أن المنطقة تعاني محدودية المواقف، إذ لا يتوافر سوى شارع واحد ومواقف محدودة، ما يتسبب في اختناقات مرورية، خصوصاً خلال أوقات الذروة، وأشاروا إلى تقديم شكاوى متكررة إلى الجهات المعنية، من دون التوصل إلى حل للمشكلة، مناشدين تنظيم الوقوف أمام المحالّ، وتوفير مواقف إضافية، وتعزيز الرقابة المرورية لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.

إشادة

أثنى أولياء أمور على جهود شرطة الشارقة في تنظيم المرور، خلال فترة الذروة الصباحية، أثناء توصيل الطلبة لمدارسهم، مشيدين بتخصيص عربة دورية تحديداً على المخرج المفضي إلى اتجاه المطار للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي كان يشهد ازدحاماً بسبب عدم التزام البعض، وتجاوزهم قبل المخرج مباشرة.