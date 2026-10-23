خصومات ومزايا حصرية في سوق دبي الحرة لحاملي بطاقة «سند»

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع سوق دبي الحرة، لتوفير مزايا نوعية لحاملي بطاقة «سند» من أصحاب الهمم، بما يُعزّز استقلاليتهم، ويرتقي بتجربتهم في التسوق.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش معرض «إكسبو أصحاب الهمم 2026»، في إطار جهود الهيئة لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم، دعماً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متلاحم. وبموجب الاتفاقية، تنضم سوق دبي الحرة إلى الجهات الداعمة لمنظومة بطاقة «سند»، من خلال تقديم مزايا حصرية لحامليها من أصحاب الهمم، تشمل خصماً بنسبة 10% على المشتريات المؤهلة، إلى جانب أولوية الدفع في المنافذ المخصصة. وتسهم هذه المزايا في تسهيل الوصول إلى الخدمات، ومراعاة احتياجات أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية، بما ينسجم مع النهج الذي يضع الإنسان في صميم تطوير الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، ميثاء الشامسي، أن توسيع المزايا المقدمة لحاملي بطاقة «سند»، يعكس حرص الهيئة على تحويل التمكين إلى فرص وتجارب ملموسة تُعزّز استقلال أصحاب الهمم، وتمنحهم سهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات والاستفادة منها.

وقالت: «تُمثّل شراكتنا مع سوق دبي الحرة خطوة نحو توفير تجربة تسوق أكثر سهولة وشمولية، تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم مشاركتهم باستقلالية وثقة، ونحرص على بناء شراكات مع القطاع الخاص، تسهم في تطوير مزايا نوعية تتجاوز الدعم التقليدي، وتتيح لأصحاب الهمم فرصاً أوسع للاستفادة من الخدمات في مختلف جوانب الحياة»، وأضافت: «نواصل العمل على توسيع شبكة الجهات التي تقدم مزايا لحاملي بطاقة (سند)، بما يُعزّز أثرها في الحياة اليومية لأصحاب الهمم، ويدعم مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) في بناء مجتمع متلاحم وشامل، يتيح للجميع فرصاً متكافئة للمشاركة والاستفادة من الخدمات».

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامب: «تعكس الشراكة التزامنا بتوفير تجربة تسوق أكثر شمولاً وسهولة في الوصول، مع دعم مواهب أصحاب الهمم وقدراتهم، ومن خلال هذه المبادرات، نسعى إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع، ومواصلة تطوير معايير سهولة الوصول، وتعزيزها في مختلف عملياتنا». وتدعم الاتفاقية مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متلاحم وممكّن، من خلال تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، لترسيخ الدمج المجتمعي، وتعزيز ريادة دبي في التنمية الاجتماعية الشاملة.

• %10 خصماً، وخدمات تُعزّز سهولة التسوق وشموليته لأصحاب الهمم.

• الاتفاقية تدعم استقلالية أصحاب الهمم، وترتقي بجودة تجربتهم في سوق دبي الحرة.

ميثاء الشامسي:

• توسيع مزايا بطاقة «سند» يُعزّز الوصول إلى الخدمات، ويرتقي بجودة الحياة.

راميش سيدامبي:

• الشراكة تعكس التزامنا بتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة لأصحاب الهمم.