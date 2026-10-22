«إسعاف دبي» تستعرض جهودها في تطوير الخدمات الإسعافية لأصحاب الهمم في «إكسبو 2026»

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي اقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار «دمج المجتمعات… وتمكين الحياة»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتطوير خدمات إسعافية متخصصة تراعي احتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الرعاية الإسعافية بكفاءة وموثوقية.

وتأتي مشاركة المؤسسة في المعرض انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم، ونموذجاً عالمياً في سهولة الوصول والدمج المجتمعي، من خلال استعراض أبرز المبادرات والممارسات التي تتبناها المؤسسة لتطوير منظومتها الإسعافية، وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمختلف الحالات الطارئة، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وعرفت المؤسسة زوار منصتها على آلية طلب خدمة «الإسعاف الحسي» عبر القنوات الرقمية الرسمية، في خطوة تعكس توجهها نحو توظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل وصول أصحاب الإعاقات الحسية إلى الخدمات الإسعافية، وتبسيط إجراءات طلب الخدمة من خلال خطوات إلكترونية واضحة وميسّرة، تتيح للمتعامل تحديد نوع الإعاقة، واختيار موعد الخدمة والوجهة المطلوبة، وإرسال الطلب بسهولة ومرونة، وهو مايعزز بدوره استقلالية أصحاب الهمم، ويرتقي بتجربتهم في الحصول على الخدمات الإسعافية وفق احتياجاتهم الخاصة

كما استعرضت المؤسسة خلال مشاركتها جهودها في تطوير آليات التعامل مع الحالات الطارئة لأصحاب الهمم، ومن أبرزها تصنيف الحالات وفقاً لنوع الإعاقة ، بما يسهم في فهم الاحتياجات الصحية والإسعافية لكل فئة، وتطوير أساليب الاستجابة والرعاية المناسبة لها.

ويشمل التصنيف الإعاقات الجسدية والفكرية والسمعية والبصرية، واضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم المحددة، والإعاقات المتعددة.

وسلطت المؤسسة الضوء على بيانات الحالات في السنوات السابقة، وطريقة الاستفادة منها في تحليل طبيعة الحالات واحتياجاتها، ودعم التخطيط لتطوير الخدمات الإسعافية، ورفع كفاءة الاستجابة بما يتناسب مع خصوصية كل حالة، إلى جانب تعزيز جاهزية الكوادر الميدانية وتنمية مهاراتها في التواصل والتعامل مع أصحاب الهمم، بما يضمن تقديم رعاية إسعافية آمنة تراعي الجوانب الصحية والنفسية والإنسانية.

كما تواصل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهودها لتعزيز سهولة الوصول إلى خدماتها، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتطوير منظومة إسعافية شاملة ومستدامة، تضمن تجربة أكثر أماناً وراحة لأصحاب الهمم، وتسهم في دعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع شامل يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة للحصول على خدمات نوعية ترتقي بجودة الحياة.