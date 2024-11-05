العين يتحدّى «نصر رونالدو» لاستعادة روح «الزعيم»

سيكون فريق العين مطالباً بالفوز فقط، عندما يحلّ ضيفاً على النصر السعودي في ملعب الأول بارك، الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة لكرة القدم، في لقاء يبحث من خلاله عن النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في التأهل للدور الثاني من المسابقة.

ويحتل العين المركز قبل الأخير في ترتيب مجموعة الغرب بنقطة واحدة، بينما يحتل منافسه المركز الرابع بسبع نقاط.

ولا يمر «الزعيم» بأفضل حالاته في الوقت الحالي، بعدما تسببت الخسارة التي تلقاها أمام الأهلي المصري في مسابقة كأس القارات «الإنتركونتيننتال» في حالة من الاستياء وسط الجماهير، ما انعكس سلباً على معنويات اللاعبين، وقد يكون الفوز اليوم بمثابة عودة الروح للفريق، خصوصاً أنه لايزال في صلب المنافسة.

وكان الفريق قد عاد من القاهرة وسط هدوء تام وتعتيم إعلامي كامل، لامتصاص ردة الفعل الجماهيرية على خروج الفريق من أولى المسابقات التي يشارك فيها، خصوصاً أن الخسارة بثلاثية كانت استمراراً لسلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في شهر أكتوبر الماضي، تتقدمها الخسارة من الهلال السعودي والغرافة القطري في البطولة الآسيوية، والهزيمة أمام الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، إضافة إلى التعادل على أرضه أمام دبا الحصن.

وتتزايد الضغوط بالتحديد على المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي أصبح في دائرة الانتقادات، ما قد يجعل من لقاء اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة له. إذ إن الانتصار على خصم بحجم النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون فرصة كبيرة للمدرب لتهدئة الجماهير الغاضبة.

وسيتعين على لاعبي الفريق استعادة ذكرياتهم أمام الفريق السعودي الذي كانوا قد نجحوا في الإطاحة به في النسخة الماضية من المسابقة، في المشوار الرائع الذي اختتموه بتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

في المقابل، يرغب النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو في استثمار معاناة العين التي يمر بها حالياً بسبب النتائج، وذلك بتحقيق الفوز الذي يعزّز من حظوظهم في التأهل للدور القادم وردّ الدين لـ«الزعيم» الذي كان قد أخرجهم من البطولة في الموسم الماضي.