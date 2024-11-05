الشارقة يستدعي سيناريو ذهاب «أبطال آسيا» أمام سباهان

يحلّ فريق الشارقة ضيفاً على نظيره سباهان الإيراني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2».

ويتطلع «الملك» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في التأهل للدور الثاني، في وقت يلتقي بالمجموعة نفسها الاستقلال الطاجيكي مع مضيفه الوحدات الأردني اليوم.

ويأمل الشارقة تكرار سيناريو فوزه الكبير على الفريق الإيراني في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة، إذ سجل الأهداف الثلاثة كل من عثمان كامارا ولوان بيريرا وكايو لوكاس.

ويأمل الشارقة تحقيق انتصار جديد ورفع رصيده إلى 10 نقاط، والانفراد بصدارة المجموعة وفك الشراكة مع الوحدات الأردني، الذي يتقاسم معه الصدارة بالرصيد نفسه (سبع نقاط)، فيما يحتل سباهان المركز الثالث بثلاث نقاط، واستقلال دوشنبيه في المركز الأخير من دون نقاط.

وكان الشارقة بقيادة مدربه الروماني كوزمين، قد حقق فوزاً كبيراً في مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين 4-1 على حساب بني ياس، رغم أن المباراة شهدت غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني بسبب الإيقاف، في حين تولّى حراسة مرمى الشارقة الحارس حمدان الحمادي «17» عاماً، الذي يُعد أصغر حارس مرمى في الدوري الإماراتي، ويحتلّ الشارقة المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري المحلي برصيد 18 نقطة.

في المقابل، فإن الفريق الإيراني يدخل المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط فقط، حصل عليها بالفوز على الاستقلال بأربعة أهداف نظيفة، فيما خسر أمام كل من الوحدات الأردني والشارقة، ويتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق الإيراني تغييرات فنية كبيرة، خصوصاً أن إدارة النادي كانت قد استبقت هذه المباراة بقبول استقالة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، بسبب النتائج المتواضعة للفريق.