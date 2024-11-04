علاء زهير: الوحدة قادر على الفوز بلقب الدوري

أكد لاعب الوحدة، علاء زهير، أن «العنابي» قادر على الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، ولا ينقصه شيء لتحقيق ذلك، كونه يضم لاعبين مميزين بإمكانهم صنع الفارق في أي وقت.

وسيكون علاء زهير (23 عاماً)، الحاصل على الجنسية الإماراتية، ضمن خيارات مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، بداية من شهر يناير المقبل، عندما يكمل خمس سنوات في الدوري، لاسيما أن الوحدة تعاقد معه في يناير 2020، قادماً من المنستيري التونسي، وتم قيده في فئة المقيمين، ويقدم مستويات متميزة مع الفريق حتى أصبح من الركائز الأساسية في الفريق.

وقال علاء زهير لـ«الإمارات اليوم»: «راضٍ عن مستواي مع الفريق، وأياً كانت وجهة نظر المدرب سواء باعتماد مركزي في قلب الدفاع أو ظهيراً، فإنني أسعى لأكون عند حسن الظن، وأقدم كل ما لدي لخدمة الفريق وتحقيق الفوز، أما بالنسبة لتغيير المركز من مباراة لأخرى، فهذا الأمر يعود للمدرب ووجهة نظره الفنية يجب أن أحترمها».

وعن تذبذب مستوى الفريق في بعض الأوقات، وما ينقص «أصحاب السعادة» للتتويج بلقب الدوري، قال: «من وجهة نظري، فإن فريقنا لا ينقصه شيء، ويقدم مستويات متميزة، ونحاول دائماً أن نخوض المباريات بتركيز أكبر، وأن نتحمّل المسؤولية بشكل أكبر، وبإذن الله سنوفق خلال الفترة المقبلة».

وأكد اللاعب أن فريقَي النصر والوحدة خسرا نقطتين بنتيجة التعادل السلبي في الجولة السابعة للدوري.

وأضاف علاء زهير: «حاولنا تحقيق الفوز على النصر، ولم نوفق، وقدم الفريقان مباراة جيدة، ونعلم أن المشوار لايزال طويلاً، وتعرضنا لخسارة واحدة في بطولة الدوري، ولكن مازلنا قريبين من الصدارة، والأهم بالنسبة لنا أن نكون دائماً في قلب المنافسة على اللقب، الأمر الذي يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الانتصارات، إذ إن سبع جولات بالتأكيد ليست مقياساً، ويبقى الأهم أننا موجودون بالقرب من الفريق المتصدر، وبإذن الله ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية في المباريات المقبلة».

ويحتل الوحدة المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدرَين الشارقة وشباب الأهلي، وإن كانت للأخير مباراة مؤجلة مع العين.

وتعرّض الوحدة إلى خسارة واحدة في الموسم الحالي، كانت أمام شباب الأهلي بنتيجة 4-5، وتعادل في مباراتين أمام بني ياس والنصر، ويخوض مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام الوصل 22 الشهر الجاري.

علاء زهير:

فريقنا لا ينقصه شيء، ويقدم مستويات متميزة، ويجب أن نتحمل المسؤولية بشكل أكبر.