كلباء يسجل أفضل انطلاقة في الدوري

سجل فريق كلباء أفضل انطلاقة له خلال مشاركاته في دوري أدنوك للمحترفين، بحصده 10 نقاط في ست مباريات (له مباراة مؤجلة)، مستفيداً من فوزه أول من أمس، على ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السابعة، ليحتل المركز السادس على لائحة الترتيب.

ولم يسبق أن حقق «النمور» مثل هذه البداية في الدوري، باستثناء موسم 2022-2023 الذي شهد انطلاقة قوية أيضاً، بجمع 14 نقطة من ثماني مباريات.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة عوامل أسهمت في تحقيق كلباء الفوز على العروبة، على النحو التالي:

محمد سبيل

يمر لاعب كلباء محمد سبيل بأحسن أوقاته، بقيادته خط الدفاع بشكل مميز، ما أسهم في تعطيل أغلب محاولات العروبة الوصول إلى شباك «النمور»، وبذلك واصل الفريق نجاحه ليكون ثاني أفضل خط دفاع في الموسم الحالي بستة أهداف فقط.

ملعب مفتوح

استفاد كلباء من بعض الأخطاء التكتيكية للعروبة، ومن المساحات المفتوحة التي استثمرها للوصول بسهولة إلى المرمى، وصناعة الهجمات الخطرة وتسجيل الأهداف.

بيسا وقايدي

لم يتمكّن العروبة من المراقبة الفردية اللصيقة للاعبي كلباء الإيطالي دانييل بيسا، والإيراني مهدي قايدي، اللذين يعدّان أبرز عناصر القوة لدى «النمور»، ما مكّنهما من تسجيل الأهداف الثلاثة.

الحلول الفردية

افتقد العروبة الحلول الفردية التي تمتع بها أغلب لاعبي كلباء، وساعدتهم على صناعة هجمات عدة، أبرزها «المرتدة» والتحكم في الكرة في الثلث الأخير من الملعب، بينما اقتصرت حلول العروبة على الاعتماد على مهارات الغامبي بوباكار تراولي، الذي لم يكن قادراً وحده على تغيير النتيجة.

استحواذ غير مُجدٍ

ركز فريق العروبة على الاستحواذ غير المجدي على الكرة، دون الاستفادة من صناعة الهجمات، وتعرّض لأخطاء فردية نتيجة لذلك - خصوصاً في أول 10 دقائق من الشوط الثاني - أربكت خططه الهجومية وتعرض للخسارة.