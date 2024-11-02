خماسية لخيول أحمد بن راشد في افتتاح موسم سباقات "جبل علي"

شهد السباق الافتتاحي لموسم مضمار جبل علي في نسخته الـ 33، تألقاً واضحاً للجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتحقيقها خمس بطولات من أصل الأشواط السبعة التي امتد عليها السباق الذي جرى اليوم السبت، وبلغت إجمالي جوائزها 496 ألف درهم، ونافس على ألقابها 57 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وشهدت فعاليات السباق، حضور المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير سباقات سموه، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، المهندس محمد الشحي، بجانب مدير مضمار جبل علي محمد الأحمد، وعدد كبير من الملاك والمدربين.

وجاءت أبرز النتائج في الشوط الخامس والرئيس الذي خصص لخيول فئة "التكافؤ" لمسافة 1600 متر، وأقيم برعاية "شادويل"، حين تمكن الجواد "صائد" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس جيمس أورمان، من تحقيق الفوز، وقطع خط النهاية بزمن قدره دقيقة و37 ثانية و27 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ أربع أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد "فلاينغ هانتر" بشعار سلطان علي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس سيف البلوشي.

واستهل الحفل، بسباق "كأس الوثبة ستاليونز" الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وشهد انتزاع الجواد "أوكتيف" لإسطبلات العجبان، وقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، الفوز بلقب الشوط الذي امتد لمسافة 1200 متر.

وشهد الشوط الثاني مشاركة 8 خيول، تنافست في سباق سرعة مسافته 1000 متر وخصص للخيول المبتدئة، برعاية الشعفار للاستثمار، وذهب الفوز به لمصلحة "يطارد" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس جيمس أورمان.

وواصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، فرض سطوتها، بعد أن حققت مع المهر "نهاش" لقب بطولة السرعة التي جرت لمسافة 1000 متر في الشوط الثالث "بنك دبي التجاري ستيكس"، قبل أن يتمكن زميله في الإسطبل "ثوبان" من أحراز لقب الشوط الرابع "سبرنت هانديكاب ستيكس" الذي خصص لخيول فئة "التكافؤ".

وأضاف الجواد "قاصد" خامس الانتصارات، بتتويجه بلقب الشوط السادس المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر.

واختتم الحفل بسباق "الصفوح ستيكس" المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، وذهب الفوز فيه لصالح الجواد "ماونت كوشتشكو" المملوك لـ "سكاي للسباقات"، بإشراف المدرب جوليو أولاسكواغا، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

وأعرب المهندس محمد سعيد الشحي عن سعادتهم بالحضور الجماهيري الكبير في السباق الأول للموسم بمضمار جبل علي، مشيراً إلى ان انطلاقة موسم الفروسية جاءت مبشرة بموسم تنافسي قوي وحضور ومتابعة جماهيرية معتبرة من خلال السباقات التي انطلقت في مضامير أبوظبي والشارقة والعين.

وأكد الشحي أن جميع الترتيبات في كل المضامير سارت بشكل مميز مما ساهم في اكتمال اللوحة الجمالية للسباقات، وقال إن حرصهم واهتمامهم نابع في الأساس من توجيهات أصحاب السمو الشيوخ لتوفير كافة سبل الراحة للجمهور.

وأعرب محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، عن سعادته البالغة بانطلاق موسم السباقات، مشيراً إلى أن المضمار العائلي نجح في إخراج السباق الافتتاحي للموسم بشكل مبهر نال إعجاب جمهوره الذي لطالما حرص على متابعات السباقات.

وتابع الأحمد: "إدارة المضمار لا تدخر جهداً في سبيل تطوير المضمار بشكل مستمر، وضمن خطتها الهادفة إلى تطوير المرافق داخل المضمار، قامت اللجنة بتشييد وتنفيذ ساحتين للتسريج بجانب المنصة الرئيسية، وقد أظهرت هذه الفكرة تميزها منذ السباق الأول، حيث تمكن الحاضرون من مشاهدة ومتابعة تسريج وعرض الخيول، على مدار الأشواط، وهو ما لاقى استحسان الجمهور والحاضرين، مما يؤكد حسن تنفيذ هذه الخطوة، سعياً للوصول الى أعلى مستويات التنظيم، وتحقيق المزيد من النجاحات"