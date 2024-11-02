التعادل يحسم أول مواجهة بين خورفكان ودبا الحصن في عصر المحترفين

حسم التعادل الإيجابي 1-1 أول مواجهة تاريخية جمعت خورفكان مع دبا الحصن في عصر الاحتراف، اليوم السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقدم دبا الحصن أداءً قويا في الشوط الأول، وكان الأكثر تنظيما على مستوى خطوطه الثلاث، واستطاع أن يُفاجئ مستضيفه بالهدف الأول بعد تمريرة مثالية من فلاح وليد في عمق دفاعات خورفكان لتضع دومنيك سويلا، في مواجهة مع الحارس لينجح في وضعها على يساره"24".

وحالف الحظ دبا الحصن في عدم استقبال هدف التعادل بعد تقدمه مباشرة، حينما وزع عبدالله الكربي، كرة عرضية سقطت خلف الحارس وتصدت لها العارضة.

وكاد دبا الحصن أن يُعزز من تقدمه من كرة ركنية وصلت إلى بييري مالونغ، وهو داخل منطقة الـ6 ياردات، بيد أنه سدد بجوار القائم.

وضغط خورفكان في الحصة الثانية بغية إحراز التعادل، وسنحت له فرصة خطرة من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، سددها ماتيوس في مكان صعب، ولكن الحارس سهيل عبد الله، أبعدها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

ونجح خورفكان في الوصول لمبتغاه حينما استغل عبد الرحمن يوسف، خروج خاطئ لحارس دبا الحصن من مرماه وحول ركنية برأسه في المرمى "84".

ولكن دبا الحصن تمكن من تسجيل هدف آخر في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع عن طريق ويتي قبل أن يتدخل (الفار) ويلغي الهدف بداعي التسلل.