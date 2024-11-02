«الأبيض» بلا وديات قبل مباراتي قيرغيزستان وقطر

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم قرّر عدم خوض أي مباراة ودية والاكتفاء بمشاركة اللاعبين مع فرقهم في المسابقات المحلية، وذلك قبل مواجهتيه المرتقبتين أمام منتخبي قيرغيزستان وقطر يومي 14 و19 الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات الدور الثالث الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيدشن المنتخب تحضيراته للمباراتين بمعسكر داخلي في أبوظبي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، إذ اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، ملعب جامعة نيويورك أبوظبي لإجراء التدريبات اليومية عليه حتى موعد خوض المباراة الأولى أمام منتخب قيرغيزستان، علماً أن اتحاد الكرة كان قد حدّد استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي لاستضافة المباراة عند الساعة الثامنة والربع مساء، في حين سيخوض المنتخب مباراته أمام قطر على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي عند الساعة الثامنة مساء.

وسيغيب عن المنتخب الذي يلعب ضمن المجموعة الأولى خلال المباراتين المقبلتين اللاعب عبدالله حمد المنهالي، الذي تعرض للطرد خلال المباراة الأخيرة أمام أوزبكستان، وكذلك اللاعب سلطان عادل الذي يخضع حالياً للعلاج الطبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً وحرمته المشاركة مع الأبيض.

ويركز المدرب بينتو خلال اختياراته للاعبين في القائمة المرتقبة على العناصر الأكثر جاهزية لهذه المهمة، خصوصاً أن المدرب وأفراد طاقمه المساعد يتابعون مستويات اللاعبين مع فرقهم، سواء في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين أو من خلال المشاركة في البطولة الآسيوية للأندية، وذلك تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة للمنتخب، التي يتوقع أن تضم الوجوه نفسها التي وجدت في القائمة السابقة، مع إمكانية إضافة بعض العناصر التي برزت بشكل مميز مع فرقها في الفترة الأخيرة، وذلك لدعم صفوف المنتخب.

وسيسعى الجهاز الفني للمنتخب خلال التجمع المرتقب للمنتخب في أبوظبي، إلى معالجة الأخطاء والثغرات التي صاحبت مباريات المنتخب الأخيرة، وتسببت في تراجع نتائجه وفقدانه نقاطاً مهمة، لاسيما مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان، وذلك بهدف العمل على تصحيح مسار الأبيض والعودة بقوة للمنافسة من جديد.

ويحتل المنتخب بعد نهاية الجولة الرابعة، المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الأوزبكي في المركز الثاني بالرصيد نفسه، ثم المنتخب القطري في المركز الرابع بأربع نقاط متساوياً مع الأبيض، ويحلّ منتخب قيرغيزستان في المرتبة الخامسة بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وكان الأبيض قد تعرض لخسارة موجعة أمام نظيره منتخب أوزبكستان، بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء ضمن الجولة الرابعة، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويأمل المنتخب خلال مباراتي قيرغيزستان وقطر إلى استعادة بريقه من جديد، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم، علماً أن الأبيض كان قد استهل مشواره في هذه التصفيات بشكل مميز، بعدما فاز خارج أرضه في الجولة الأولى على نظيره المنتخب القطري 3-1، قبل أن يتراجع إثر الخسارة أمام أوزبكستان بهدف نظيف في الجولة الرابعة، وقبلها الخسارة أمام إيران بهدف نظيف في الجولة الثانية، والتعادل مع كوريا الشمالية في الجولة الثالثة.

ووفقاً لنظام البطولة فإنه يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات للمنافسة على بطاقة التأهل.