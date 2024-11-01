900 مشارك في كأس السباحة للأندية والأكاديميات

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، اكتمال التحضيرات لانطلاق كأس السباحة للأندية والأكاديميات، أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد، والتي تقام يومَي غد وبعد غد، في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة أكثر من 900 سباح وسباحة، من 100 جنسية، يمثلون 35 نادياً وأكاديمية خاصة، مشيراً إلى أن العمل والجمع في البطولات بين الأندية والأكاديمية يدعم المنتخبات الوطنية، ويضمن احتكاكاً قوياً لسباحي المنتخب.

وتقام بطولة كأس السباحة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي، وبتنظيم شركة إيبيكس الرياضية، الشريك الاستراتيجي لاتحاد السباحة، وتشهد مشاركة عدد كبير من الأندية الممثلة للمنتخب الوطني للسباحة مثل الوصل، الفجيرة، الحمرية، نادي أبوظبي للرياضات المائية، وغيرها من بقية أندية الدولة.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «أولى بطولات الموسم ستكون (السباحة التنافسية)، وتهدف إلى تقديم فرص تطوير مستمرة للسباحين، ودعم مجتمع السباحة، وتعزيز الكفاءة الفنية»، مضيفاً: «البطولة مصممة خصيصاً للسباحين الذين يتنافسون بانتظام، ويحتاجون إلى اكتساب المزيد من الخبرة والمهارة في البطولات، ما يعزز من مسيرتهم الرياضية».

وتابع: «تتضمن البطولة أكثر من 4000 سباق فردي، ومن المتوقع أن تقدم مستويات فنية كبيرة، ما يعكس حجم العمل والالتزام من قبل السباحين ومدربيهم، وفي إطار دعم الاتحاد جهود المدربين، ستقوم اللجنة المنظمة بتسليم شهادات تقديرية للمدربين، تعبيراً عن تفانيهم وإخلاصهم في تدريب السباحين وتطوير مهاراتهم».

وأكمل: «كما ستُمنح شهادات مشاركة معتمدة لكل السباحين المشاركين في البطولة، بخطوة تهدف إلى دعمهم على المستويين الفني والأكاديمي، إذ نؤمن بأن توثيق مشاركات السباحين بشهادات رسمية، سيُسهم في تعزيز فرصهم المستقبلية في الحياة العملية، ونسعى دائماً لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للسباحين ومدربيهم وأولياء الأمور، بما يُسهم في تطوير رياضة السباحة في الإمارات».