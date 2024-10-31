أحمد بن محمد: سنواصل دعم المواهب الواعدة لتمثّل الإمارات وترفع علمها عالياً

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية دعم المواهب الواعدة لتمثل دولة الإمارات، ورفع علمها عالياً في المحافل العالمية.

وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: «في شهر مارس الماضي، أطلقنا الألعاب المدرسية بحلتها الجديدة، وها هي بعثة دولة الإمارات تحقق إنجازاً نفخر به لتحتل المركز الـ9 عالمياً والأول عربياً ضمن قائمة المشاركين في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي أقيمت في مملكة البحرين الشقيقة وحصد خلالها أبطالنا 47 ميدالية ملونة منها 17 ميدالية ذهبية»