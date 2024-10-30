العاجل: اعتراضات كوزمين على التحكيم تؤثر سلباً في اللاعبين

قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل: إن انفعال مدرب الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، واعتراضه على قرارات التحكيم خلال المباريات، ينتقل إلى اللاعبين، ويؤثر سلباً في أدائهم.

وأكد العاجل لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على طرد كوزمين، لاعتراضه على قرارات الحكم أحمد سالم خلفان خلال مباراة الشارقة أمام شباب الأهلي في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين التي أُقيمت يوم الأحد الماضي، «كوزمين يقود دائماً فرق الصدارة، وهي فرق تتعرض لضغوط نفسية من قبل جماهيرها، ويجب أن يكون الجهاز الفني والإداري للفريق هادئاً».

ووصف المباراة بأنها تُعدُّ من أفضل المباريات التي يديرها حكم مواطن خلال السنوات الأخيرة، لأن الحكم أحمد سالم خلفان قد اختُبر في هذه المباراة في كل الحالات التحكيمية سواء داخل خط الـ18 أو ركلة الجزاء، وكذلك الإنذارات وحالات الطرد والاشتباك بين اللاعبين.

وأضاف: «من المهم أن يكون المدرب حاضراً ذهنياً مع لاعبيه حتى يتمكن من قراءة المباراة بشكل جيد، نظراً لأن المدرب حال كان منشغلاً بالقرارات التحكيمية، فإن هذه الأمور ستؤدي إلى التشويش على خطته وعلى اللاعبين أنفسهم داخل الملعب».

وتابع: «من الطبيعي أن يتعرض المدرب كوزمين لمثل هذه المواقف مع التحكيم، كونه يقود أحد فرق الصدارة».

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة، تمثّلت في احتساب ركلة جزاء، سجل منها شباب الأهلي هدفه الثاني، بجانب طرد حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، وكذلك حارس الشارقة الاحتياطي مايد محسن، فضلاً عن طرد لاعب شباب الأهلي، سردار أزمون.

وأكمل العاجل: «عندما يشاهد اللاعبون مدربهم وهو يعترض على التحكيم، فإنهم سينفعلون وسيفقدون تركيزهم داخل الملعب، لذلك لابد أن يكون القائد أو المسؤول عن الأمور الإدارية والفنية هادئاً».

وتصدر شباب الأهلي ترتيب فرق الدوري، بعد مرور ست جولات برصيد 18 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما حلَّ الشارقة ثانياً بـ15 نقطة، علماً أن الخسارة أمام شباب الأهلي، تُعدُّ الأولى للشارقة في الدوري هذا الموسم، فيما يحل الشارقة ضيفاً على بني ياس في الجولة السابعة. وشدد عبدالله العاجل على أن الحكم لديه واجبات، وكذلك المدرب أيضاً، وكل منظومة اللعبة داخل الملعب، معتبراً أن هناك من يُقيّم أداء الحكم داخل الملعب.

ورداً على سؤال بشأن علاقة المدرب كوزمين بالتحكيم، أوضح العاجل: «كحكم دولي سابق، فقد عاصرت كوزمين عندما كان مدرباً للعين، وكذلك لشباب الأهلي، إذ كانت علاقتنا معه كحكام جيدة، إلا في بعض المباريات التي قد تشهد بعض التوتر، لكن تبقى العلاقة بعد أي مباراة جيدة».