الشارقة بطلاً لـ «كأس الإمارات» لكرة اليد

توّج الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، فريق اليد في نادي الشارقة بـ«كأس الإمارات» للمرة الثالثة توالياً والسابعة تاريخياً، بعد فوزه، أمس، على ضيفه النصر بنتيجة (25-23)، في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السادسة، ومثّلت الجولة الختامية للفريقين في أولى مسابقات الموسم الجديد، وحصل الشارقة على العلامة الكاملة (18 نقطة).

حضر مراسم التتويج، رئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خالد عيسى المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضية رئيس الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان.

واستطاع الشارقة مبكراً حسم اللقب مع نهاية الجولة الخامسة للبطولة التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، قبل أن يحقق في مباراته الختامية، أمس، الانتصار السادس توالياً، وتعزيز مركزه الأول بفارق أربع نقاط عن كل من شباب الأهلي ومليحة المتشاركين في المركز الثاني، فيما حافظ النصر رغم الخسارة أمام الشارقة على مركزه الرابع بالشراكة مع دبا الحصن برصيد 12 نقطة لكل منهما، وحلَّ الوحدة سادساً بثماني نقاط، والوصل سابعاً بسبع نقاط.

وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، قبل أن يتمكن النصر من إحراج أصحاب الضيافة بإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف واحد وبنتيجة (13-12)، إلا أن الشارقة تمكن من استعادة اتزانه خلال الشوط الثاني، وحسم نتيجة المباراة لمصلحته (25-23).

يذكر أن الشارقة يحمل الرقم القياسي لأكثر الأندية تتويجاً في مسابقة «كأس الإمارات» التي استهلت منذ موسم 2012-2013، بعد أن أضاف الكأس السابعة إلى خزائن النادي منذ تتويجه باللقب للمرة الأولى موسم 2016-2017.