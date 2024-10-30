الشارقة والنصر ينشدان «العلامة الكاملة» في دوري السلة

يحل فريق السلة في نادي الشارقة عند السابعة من مساء اليوم ضيفاً على النصر لحساب الجولة الرابعة من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، وينشد الفريقان تحقيق الانتصار الرابع توالياً، والتمسك بصدارة البطولة.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته مباراة بين شباب الأهلي وضيفه البطائح، في مباراة يبحث من خلالها أصحاب الضيافة عن انتصار جديد، يبقيهم في الصدارة، إذ لديه ست نقاط بالتساوي مع النصر والشارقة، فيما يبحث البطائح صاحب النقاط الأربع عن استعادة نغمة الفوز، بعد تعثره في الجولتين الأخيرتين أمام الشارقة «74-95»، والنصر «80-88». وفي مباراة ثالثة يلتقي الوحدة والظفرة على صالة نادي بني ياس، إذ يبحث الظفرة عن الفوز الثاني توالياً، يقابله طموح مشروع للوحدة لخطف انتصاره الأول الذي يمنحه النقطة الخامسة، والتخلي عن المركز الأخير.

ويسدل الستار على الجولة بلقاء الوصل ومستضيفه الجزيرة، في مباراة تميل الكفة فيها إلى مصلحة «الإمبراطور» الطامح إلى الوصل للنقطة السادسة، مقارنة باعتماد الجزيرة صاحب النقاط الثلاث على عناصره الشابة في تحقيق المفاجأة والانتصار الأول في لبطولة.