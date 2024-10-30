25 فعالية رياضية في دبي تتقدمها «بريمير بادل1» الدولية

تستضيف دبي 25 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة بين التنافسية والمجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها، في مقدمتها بطولة دبي «بريمير بادل1»، والبطولة الدولية للتزلج على الجليد لأصحاب الهمم، وبطولة خور دبي للتزلج على الأمواج، وسباق جري السيدات.

وتقام بطولة دبي «بريمير بادل1» الدولية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها «غالوب غلوبال»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويستضيف منافساتها استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من الثالث إلى الـ10 من نوفمبر 2024، وتعد هذه البطولة جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة، تتوزع على 18 دولة في خمس قارات، ويشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم، يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم إماراتي).

وتضم قائمة الفعاليات الدولية، التي تقام خلال نهاية الأسبوع الجاري، البطولة الدولية للتزلج على الجليد لأصحاب الهمم التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبل في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، كما تقام بطولة خور دبي للتزلج على الأمواج في مارينا خور دبي يومي الثاني والثالث من نوفمبر.

وينطلق سباق جري السيدات الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المخصص للسيدات الأحد، الثالث من نوفمبر، بمشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، وتقام منافساتها في مدينة إكسبو دبي، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث مسافات، هي 10 وخمسة وثلاثة كيلومترات، وأطلقت اللجنة المنظمة عروضاً حصرية للمشاركات، حيث تُعرض مجموعة مستلزمات السباق في متجر لينك في مدينة وافي، وتقدم هدايا حصرية من مدينة وافي، وعرض خاص من المتجر شريك السباق، كما توفر شركة «سيتي سايت سينج» خدمة التوصيل لموقع السباق برسوم مخفضة، وتوفر مدينة إكسبو تخفيضاً بنسبة 50% للمشاركات لدخول مختلف الأجنحة، وتقدم فنادق روف خصماً بقيمة 25% للمشاركات، وسيشارك سفير السباق النجم إحسان خان في هذه الفعالية، كما يقدم أحمد الحوسني، أول مطرب إماراتي كلاسيكي، نشيد سباق السيدات قبل الانطلاق.

وتختتم اليوم منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، حيث تقام المباريات النهائية لبطولة السلة الثلاثية في نادي النصر الرياضي، كما تتواصل منافسات كأس الهالوين للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتقام بطولة كرة الطاولة ضمن منافسات ألعاب مدارس دبي، ويقام السباق الوردي للجري في نادي زعبيل للسيدات، كما يقام سباق سكيتشرز للجري الليلي في مضمار ميدان، وبطولة «بيغ بانغ» للملاكمة في ذا سبيس للفعاليات والرياضة بحديقة دبي للاستثمار2.

ويقام سباق الموانع المطاطية من سكيتشرز في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، وسباق الصمود للجري في حتا، وبطولة المصارعة الحرة في نادي وير هاوس4 بمنطقة القوز، وسباق الهالوين للجري في ستي ووك، وسباق نصف ماراثون سكيتشرز للجري في دي إكس بي بايك، وتحدي شكودا الإمارات للدراجات الهواية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الثاني من نوفمبر، ويقام تحدي دبي للتجديف في سد حتا، ويقام معرض أوتو مادنيس للسيارات، وبطولة ريد بل كار بارك درفت، في دبي أوتودروم، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة السباحة التنافسية، كما تقام بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة سيتزنس السطوة ضمن ألعاب مدارس دبي، وسباق الجري العمالي في منطقة المحيصنة الرابعة، وبطولة الكريكت ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة في نزل العمال بمنطقة جبل علي.