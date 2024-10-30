العين يودّع كأس القارات بخسارة أمام الأهلي المصري

خسر «العين» أمام «الأهلي» (0-3)، أمس، على أرض استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، وسط حضور جماهيري كبير، في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم «فيفا انتركونتيننتال». ليفوز النادي المصري بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وكان الأهلي هو الأكثر خطورة وتهديداً في إجمالي الشوط الأول، الذي شهد تألق الحارس خالد عيسى في أول اختبار له، حينما تصدى لانفراد من حسين الشحات وحوّل اللعبة إلى ضربة ركنية.

وتابع عيسى تألقه فتصدى لفرصتين متتاليتين، الأولى من رامي ربيعة، لترتد من يده والعارضة إلى وسام أبوعلي ليبعدها الحارس بعد ذلك إلى ضربة ركنية.

ولم يستطع فريق العين أن يصمد أكثر من ذلك، فارتكب يحيى نادر خطأ لا يُغتفر حينما أعاد الكرة إلى خالد عيسى، ليخطفها وسام أبوعلي ويضعها في المرمى، محرزاً الهدف الأول للأهلي «33».

وحاول العين بردة فعل أن يتعادل وبالفعل كاد أن يتحقق له ما أراد من كرة عرضية وزعها إريك، على رأس الكوري الجنوبي، بارك يونغ، وهو على بوابة المرمى، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.

وفشل العين في الحفاظ على النسق ذاته الذي أنهى به الشوط الأول، فضغط الأهلي من جديد من بداية الحصة الثانية، واستطاع أن يُترجم أفضليته في تلك الفترات لهدف ثانٍ، جاء عن طريق إمام عاشور، من كرة عرضية سددها على الطائر في سقف الشباك «55». وحافظ خالد عيسى، على ما تبقى من آمال في عودة فريقه للمباراة، فأنقذ مرماه من تسديدة صعبة لعبها إمام عاشور، وأبعدها بأطراف أصابعه. وتحسّن أداء العين نوعاً ما مع نزول لابا كودجو، الذي كاد في إحدى المرات الهجومية القليلة أن يُهدد مرمى الأهلي من كرة طالت عليه، ليخرج محمد الشناوي من مرماه ويفسد الهجمة.

ثم واصل لابا كودجو، تهديد مرمى الأهلي مرة أخرى من ضربة رأس مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، حصل الأهلي على ضربة جزاء سجل منها محمد مجدي قفشة الهدف الثالث، وهدف حسم الأمور لفريقه «90+2».

وتأهل الأهلي لملاقاة الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بملعب لوسيل بقطر في 18 ديسمبر.

. الأهلي يلاقي الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس ديسمبر المقبل.