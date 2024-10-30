مونيز: الوحدة قادر على تحقيق لقب الدوري

أكد لاعب الوحدة، البرازيلي جيانلوكا مونيز، أن «العنابي» كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل من التي حققها منذ بداية هذا الموسم، لافتاً إلى أن الفريق قادر على تحسين موقفه في لائحة ترتيب الدوري، والمنافسة على اللقب، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، بينما يأتي الشارقة ثانياً بـ15 نقطة.

وقال مونيز لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات، مبيناً أن «الفريق يضم مجموعة متكاملة من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات عالية، وقدرات تضع الوحدة ضمن الفرق التي ستنافس على الألقاب خلال الموسم الحالي».

وأضاف: «نستحق تحقيق نتائج أفضل من التي حققناها حتى الآن، ولكن الأمر الجيد أننا في بداية الموسم، ولدينا فرصة لتحسين النتائج، والتقدم في لائحة ترتيب الدوري».

وعن تأثير خروج الفريق من دور الـ16 في كأس رئيس الدولة أمام الوصل، قال: «لعبنا مباراة قوية أمام منافس جيد، ولم يحالفنا التوفيق خلال اللقاء، رغم أننا قدمنا كل ما لدينا، ولكن مباريات الكؤوس تعتمد على تفاصيل صغيرة، وفي النهاية يتأهل فريق واحد في المباريات الإقصائية، ولا شك أننا كنا نتمنى أن نواصل مشوارنا في البطولة التي كانت ضمن أولوياتنا، ولكن هذه هي كرة القدم، وأغلقنا هذه الصفحة، ونركز حالياً على بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأشار إلى أن «العنابي» ليس لديه مشكلة في المباريات أمام الفرق التي تنافس على اللقب، وقال: «أرى أننا قدمنا مستويات جيدة في المباريات التي لعبناها أمام المنافسين المباشرين، فرغم خسارتنا أمام شباب الأهلي لعبنا مباراة قوية، وانتهت بفوز المنافس بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة مثيرة، بينما حققنا الفوز على العين خارج ملعبنا، وخسرنا أمام الوصل في الكأس، وهذه المباريات تكون ممتعة وقوية، وتعتمد على التوفيق في الكثير من الأوقات، لكن بشكل عام أرى أن الوحدة يلعب بشكل جيد في هذه المباريات».

وأوضح اللاعب البرازيلي أن الوحدة يجب أن يكون أكثر تركيزاً في المرحلة المقبلة، وقال: «المباريات ستزداد صعوبة بعدما انتهت فترة بداية الموسم، التي أحياناً يكون بها عدم استقرار، ويجب أن يزداد تركيز اللاعبين، لأنه مع توالي المباريات، يتطور مستوى الفرق المنافسة، وعلينا في الوقت نفسه أن نتطور، وأن نقاتل في جميع المباريات لتحقيق الفوز».

أما بالنسبة إلى مدى رضاه عن مردوده خلال الموسم الحالي، فقال: «أنا راضٍ جداً عن المستوى الذي قدمته مع الفريق حتى الآن، حيث إنني أقدم كل ما لديّ، ولكن رغم ذلك لا يوجد لاعب يستطيع القول عن نفسه إنه أصبح كاملاً بنسبة 100%، وهناك دائماً هامش للتطور والظهور بشكل أفضل، وبالتأكيد أنني أرغب في التحسن، وأن أساعد فريقي على حصد الانتصارات».

واختتم جيانلوكا مونيز، البالغ من العمر 23 عاماً، تصريحاته مبدياً سعادته بالمعيشة في الإمارات، وقال: «سعيد جداً بقرار انتقالي إلى الوحدة، حيث إنه من القرارات المهمة في مسيرتي، خصوصاً أنني تأقلمت بشكل كبير على المعيشة في دولة الإمارات، وخصوصاً في أبوظبي، كما أن أسرتي تشعر بالسعادة، وترغب في الاستقرار هنا لأطول فترة ممكنة، ومن جانبي أركز على عملي، وتأدية التدريبات بكل قوة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وأحافظ على مشاركتي ضمن التشكيلة الأساسية مع الفريق في الفترة المقبلة».

جيانلوكا مونيز:

. تأقلمتُ بشكل كبير على المعيشة في الإمارات، وخصوصاً أبوظبي.

. راضٍ جداً عن المستوى الذي قدمته مع الفريق حتى الآن.