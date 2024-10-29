بوهندي: الحكم لم يكن موفقاً في «مباراة الصدارة»

أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي أن الحكم أحمد سالم الذي أدار مباراة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين «لم يكن موفقاً»، على حد تعبيره، نظراً للأخطاء التي ارتكبها خلال المواجهة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» 2-1، والانفراد بصدارة الدوري بـ18 نقطة، فيما بقي الشارقة عند 15 نقطة.

وقال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: «هذا التوقيت يجب فيه الهدوء، ومواصلة العمل على النهج نفسه حتى نتخطى آثار الخسارة التي تعرّض لها الشارقة»، مضيفاً أن «المباراة أوفت بوعدها الفني بين فريقين كبيرين، وفي الشوط الأول كان فريق الشارقة رائعاً، وقدم مستوى متميّزاً، لكن الفريق تعرض لحالات صعبة، وتدخلات غير موفقة من حكم المباراة، الذي لم ينجح في بعض القرارات، وهذا لا يعني أن قضاة الملاعب المواطنين سيئون، ولكن نطالب بعضهم بضرورة مراجعة أنفسهم ليس أكثر».

وأوضح: «ندعم دائماً الصافرة الإماراتية للأمانة، فقد يوفق الحكم في مباراة، ولا ينجح في أخرى».

وتابع: «الشارقة يضم لاعبين كباراً وعلى مستوى عالٍ، وأول خسارة في الموسم لن تؤثر في اللاعبين، والمشوار لايزال طويلاً، ما يعني أن الوقت كافٍ لتدارك الموقف، والتعلم من الخسارة، كما لا ننسى أن الشارقة قابل فريقاً قوياً ومنظماً على أرضه، ونجحنا في تقديم شوط أول قوي، وفي الشوط الثاني حدثت بعض التدخلات غير المقصودة بالتأكيد». وعن الأزمة التي أثيرت وطرد على إثرها المدرب الروماني أولاريو كوزمين، قال: «أي مشكلة تحدث في المباريات تكون نتيجة شرارة صغيرة، وطرد المدرب نتيجة حركة من لاعب شباب الأهلي سردار أزمون، الذي جاء ليحتفل أمام دكة فريق الشارقة، ليُطرد المدرب نتيجة ردة فعل على موقف اللاعب، والمحصلة هي طرد المدرب فقط».