دبا يكتسح «فليتوود يونايتد» بسداسية ويتصدر دوري «الأولى»

فاز فريق دبا على مستضيفه «فليتوود يونايتد» بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، ليصعد دبا إلى المركز الأول برصيد تسع نقاط، فيما بقي فريق «فليتوود يونايتد» في المركز الـ15 «الأخير» من دون رصيد.

سجل أهداف دبا كل من البرازيلي ديوغو دا سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (10 و16 و85)، والبرازيلي ادموندو ابولناريو (43)، وسعيد جاسم (59)، ومحمد إبراهيم (74).

وفي مباراة ثانية فاز فريق الإمارات على ضيفه «مجد» بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد «الصقور» ست نقاط في المركز السادس، مقابل نقطة واحدة لفريق «مجد» في المركز الـ13، وسجل لفريق الإمارات الإيفواري بيرنارد هنري (7)، واليمني عادل وجدان (88)، وسجل لـ«مجد» خالد السعدي (90+1)

كما شهد، يوم أمس، أيضاً فوز الفجيرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي ساندر بنبشير(54) وعبدالرحمن جمعة (85)، ليصبح رصيد الفجيرة أربع نقاط في المركز العاشر، مقابل ثلاث نقاط للجزيرة الحمراء في المركز الـ12.

وفي مباراة رابعة، فاز الحمرية بملعبه على «غلف يونايتد» بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل للحمرية النيجيري إبراهيم هارونا «هدفين» (1 و67)، والعُماني سالم بن عادل (70) والكونغولي دوما ديو سيت (77)، وسجل لفريق «غلف يونايتد» اللبناني علاء مزهر (61)، ليصبح رصيد الحمرية ست نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد «غلف يونايتد» عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.