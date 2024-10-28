كوماري: لاعبو العين متحدون لتحقيق الفوز على الأهلي المصري

أكد مدافع فريق العين، المالي درامان كوماري، أن لاعبي العين يحترمون منافسهم فريق الأهلي المصري الذي يواجهونه غداً في الدور الثاني من مسابقة كأس القارات لكرة القدم «الإنتركونتننتال»، على استاد القاهرة الدولي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنهم متحدون في ما بينهم نحو تحقيق الهدف وهو الفوز باللقاء.

وقال كوماري لـ«الإمارات اليوم»: «أعرف الأهلي، إنه فريق قوي، هذه المواجهة تندرج تحت مسمى كأس إفريقيا -آسيا- الباسفيك، لذلك فإنه ليست لدينا أي أعذار، ومن الواجب أن نضاعف جهودنا من أجل الفوز بها لإسعاد جماهيرنا، خصوصاً جمهور كرة القدم في كل الإمارات».

وأوضح المدافع الذي حجز مقعده في تشكيلة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو وشارك أساسياً في ثلاث مباريات، أن الهدف واضح بالنسبة إليهم، وأضاف: «نحن نريد الفوز في كل المباريات، نحن لاعبون محترفون، نعرف أن كرة القدم تعني الفوز والتعادل والخسارة، لكننا ندرك أن الخسارة لن تكون جيدة بالنسبة إلينا، لذا نحن متحدون نحو أهدافنا».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت نتيجة التعادل 1-1 أمام دبا الحصن في المباراة الماضية من دوري المحترفين يمكن أن تلقي بظلالها على أداء العين غداً، قال كوماري (19 عاماً): «سنعمل على بذل قصارى جهدنا في مواجهة منافسنا، من أجل تحقيق النتيجة المرجوة».

على جانب آخر، يجري فريق العين عند الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مرانه الختامي على استاد القاهرة الدولي، تحت إشراف مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في اللقاء المنتظر.

وكان لاعبو فريق العين الأساسيون قد تجنبوا الإرهاق بعد مشاركتهم كبدلاء في لقاء دبا الحصن، وفي مقدمتهم الثلاثي: الدولي المغربي سفيان رحيمي والأوروغوياني اليخاندرو كاكو وماتياس بلاسيوس، في حين حصل المدافع بندر الأحبابي والحارس خالد عيسى على راحة تامة بغرض التجهيز للقاء الغد.

وعلى صعيد مختلف، أعدت إدارة الأهلي المصري ترتيبات مهمة للمباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين في نادي العين، إضافة إلى أماكن إضافية في المقصورة الشرفية.

وخصصت إدارة الأهلي 2200 مقعد لجمهور العين، إضافة إلى 300 مقعد لكبار الشخصيات، فضلاً عن أماكن خاصة لجلوس اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية للمباراة وبقية أعضاء الطاقم الإداري.

• إدارة الأهلي خصصت 2200 مقعد لجمهور العين، إضافة إلى 300 مقعد لكبار الشخصيات.