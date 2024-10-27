شباب الأهلي والشارقة.. أقوى هجوم أمام أصلب دفاع

يسدل الستار اليوم على الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي الوصيف وصاحب الأرض، والشارقة المتصدر بفارق الأهداف، وذلك عند الساعة 19:30 مساء على استاد راشد في دبي، في أقوى لقاءات البطولة هذا الموسم قياساً بما قدمه الفريقان حتى الآن، إذ لم يتعرض أي منهما للخسارة، إضافة إلى أن المواجهة تجمع الفريق صاحب أقوى خط هجوم «شباب الأهلي» مع أقوى خط دفاع «الشارقة».

ويتشارك الشارقة مع شباب الأهلي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ما يجعل مباراة اليوم فاصلة لفض الشراكة، أو إبقاء الوضع كما هو عليه، حتى الجولات المقبلة في حال انتهت المباراة بالتعادل.

ولم يتعرض فريق الشارقة لأي خسارة خلال الموسم بفوزه في خمس مباريات بالدوري، كما فاز في مباراة دور الـ16 ببطولة كأس رئيس الدولة، فضلاً عن صدارته لمجموعته بـ«دوري أبطال آسيا 2» من فوزين وتعادل، كما فاز في مباراتين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ما يعني خوضه 11 مباراة من دون هزيمة.

أما شباب الأهلي فتعرض للخسارة في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي كانت أمام ناساف الأوزبكي، وتعادل مع عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويملك تسعة انتصارات ما يعني أن مواجهة اليوم قد تكون رقمياً بالنظر للموسم كاملاً في صالح الشارقة، إلا أن شباب الأهلي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره وسيسعى بقوة للاستفادة من ذلك.

ويعتبر شباب الأهلي الأقوى هجوماً في الدوري بإحراز لاعبيه 18 هدفاً، ويملك المهاجم الإيراني سردار أزمون المنافس على صدارة الهدافين برصيد خمسة أهداف، ولكن شباك «فرسان دبي» استقبلت ثمانية أهداف وهو رقم كبير لفريق يبحث عن الفوز بلقب الدوري.

في المقابل، استقبل الشارقة هدفين فقط، ويعتبر صاحب أقوى منظومة دفاعية في البطولة، كما أنه سجل 11 هدفاً، ويملك لاعبين مميزين يتقدمهم كايو لوكاس (خمسة أهداف).

وتقابل الفريقان في 66 مباراة بمختلف البطولات في آخر 25 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2000، ويتفوق فريق شباب الأهلي في عدد الانتصارات حيث حقق 35 فوزاً، مقابل 12 فوزاً فقط للشارقة، بينما تعادلا في 19 مواجهة.

وفي مباراة ثانية، يحل النصر ضيفاً على فريق البطائح عند الساعة 16:55، إذ يملك «العميد» تسع نقاط في المركز الخامس، وفي المقابل جمع البطائح أربع نقاط.