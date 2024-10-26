هدف مبكر يكتب فرحة العروبة الأولى في الدوري

حافظ فريق العروبة على هدف سجله في الدقيقة الرابعة بمرمى بني ياس، اليوم، على استاد دبا ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحقق بذلك الوافد الجديد فوزه الأول في المسابقة، بعد خمس خسائر على التوالي في المسابقة.

وكان مهاجم أصحاب الأرض، محمد رضا قد سجل هدف اللقاء الوحيد مستفيداً من التشتيت الخاطئ لمدافع فريق بني ياس سيل سامويل خلال محاولته إبعاد لركلة ركنية، ورغم محاولات الضيوف المستميته في بقية المباراة إلا أنها لم تكن كافية لتجنب الخسارة.

وبالنتيجة إضافة العروبة أول 3 نقاط وتقدم من المركز الأخير إلى الترتيب الثالث عشر، بينما تجمدت نقاط "السماوي" عند 7 نقاط.