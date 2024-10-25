نيمار مهدد بغرامة 10 آلاف دولار لمخالفة القواعد في مباراة العين

علمت «الإمارات اليوم» من مصادر آسيوية أن نجم فريق الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهدد بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار أميركي، لمخالفته القواعد في المباراة التي كسبها فريقه بنتيجة 5-4 أمام العين، الإثنين الماضي، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة لكرة القدم.

وكان الدولي البرازيلي قد شارك في المباراة كبديل في الشوط الثاني، بعد غيابه عن الملاعب لمدة عام كامل، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام نظيره الأوروغوياني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وذكر المصدر أن نيمار خالف عقب نهاية المباراة الفصل الأول من المادة 38 الخاصة بقواعد مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك بعد عدم مروره بالمنطقة المختلطة المخصصة لإجراء المقابلات الصحافية، التي يوجد فيها أصحاب حقوق النقل التلفزيوني.

وكانت «الإمارات اليوم» قد انفردت بنشر مقطع فيديو، يظهر فيه نيمار يستخدم باباً خلفياً لاستاد هزاع بن زايد للخروج بعيداً عن أعين وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره في المنطقة المخصصة للحصول على تصريحاته عن عودته للملاعب بعد عام كامل من الغياب.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 38 إلى أنه يجب على جميع اللاعبين المشاركين من كل نادٍ المرور عبر المنطقة المختلطة في طريقهم من غرفة تبديل الملابس إلى حافلتهم بعد كل مباراة، كما يجب على المدرب المرور أيضاً عبر المنطقة المختلطة في طريقه من غرفة ملابس الفريق إلى الحافلة بعد كل مباراة فقط إذا لم يكن هناك مؤتمر صحافي بعد المباراة.

ويوضح الفصل الثاني من المادة 38 أيضاً أن أي لاعب لا يمر عبر المنطقة المختلطة سيتم تغريمه مبلغاً لا يقل عن 10 آلاف دولار أميركي، وأنه يمكن أيضاً تحميل النادي المشارك المسؤولية عن عدم مرور لاعبيه عبر المنطقة المختلطة، وأنه يجوز للجنة الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض عقوبات إضافية وفقاً لتقديرها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي في تطبيق «إكس» مقطع فيديو لنيمار وهو يتحدث بعد عودته من الإصابة، قال فيه: «أشعر أنني بحالة جيدة وسعادة كبيرة. إنه أمر صعب للغاية، ولكنني سعيد بالوجود مع فريق جيد. لقد عدت مرة أخرى».

يذكر أن النجم البرازيلي، الذي شارك في الدقيقة 77 بديلاً لزميله ناصر الدوسري، لمس الكرة 13 مرة، وسدد تصويبة واحدة فقط، وقدم خمس تمريرات، منها أربع تمريرات ناجحة، ومراوغتين، وفاز بالتحام واحد فقط من 4.

. النجم البرازيلي لمس الكرة 13 مرة وقدم 5 تمريرات.