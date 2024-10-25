منتخب الناشئين يواجه لاوس في التصفيات الآسيوية اليوم

يواجه المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة في الساعة الرابعة من مساء اليوم نظيره منتخب لاوس في مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للناشئين «السعودية 2025». وكان «أبيض الناشئين» قد حقق الفوز في الجولة الأولى، أمس، على المنتخب الماليزي بهدفين دون رد، سجلهما مايد عادل ومحمد بطي، بينما لم يخض منتخب لاوس أي مباراة خلال هذه الجولة، كون المجموعة الثامنة تضم ثلاثة منتخبات.

من جهته، قال مدرب المنتخب ماجد الزعابي: «بتوفيق من الله، وبجهود وعزيمة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب حققنا العلامة الكاملة في مباراتنا أمام ماليزيا، التي وضعتنا في صدارة المجموعة الثامنة. نجحنا معاً في تحقيق هدفنا الأول، وتخطي نصف مشوار التصفيات الآسيوية، ونسعى لمواصلة الانتصارات في مواجهة اليوم أمام لاوس».

وتابع المدرب: «نعلم جيداً أننا سنلعب أمام أصحاب الأرض، ولا بديل لنا سوى الفوز، لذا طلبنا التركيز خلال المباراة المهمة، وضرورة حصد الثلاث نقاط، لنختتم مشوار التصفيات في موقع الصدارة والتأهل لنهائيات كأس آسيا 2025».

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب السعودية «المضيف».