مصدر آسيوي يكشف موقف العين من "شكوى نيمار"

أكد مصدر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ"الإمارات اليوم" أن نادي العين لم يتقدم بأي شكوى ضد مشاركة لاعب الهلال السعودي، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على خلفية مشاركته في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم الاثنين الماضي والتي انتشرت بعدها الكثير من الشائعات حول عدم صحة مشاركة اللاعب البرازيلي.

‏وذكر المصدر أن نادي العين لم يتقدم بأي شكوى في يوم المباراة أو خلال فترة السماح التي تستمر بعد 24 ساعة لاكمال طلب الشكوى. وكانت المواجهة التي جمعت بين الطرفين قد انتهت بفوز الجانب السعودي 5-4

يذكر أن النجم البرازيلي الذي شارك في الدقيقة 77 بديلاً لزميله ناصر الدوسري، لمس الكرة 13 مرة، سدد تصويبة واحدة فقط وقدم 5 تمريرات، منها 4 ناجحة، ومراوغتين، وفاز بالتحام واحد فقط من 4.

وكان نيمار قد غاب عن الملاعب لمدة عامل كامل بسبب الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر 2023 خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.