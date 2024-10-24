شباب الأهلي يزور شباك الكويت 4 مرات

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على الكويت الكويتي 4-1، أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من «دوري أبطال آسيا 2»، ليحصد «فرسان دبي» ثلاث نقاط جديدة وصلت به إلى النقطة السادسة، بينما توقف رصيد الكويت عند نقطة واحدة.

أحرز أهداف شباب الأهلي مؤنس دبور (9)، وماتيوساو (45) من ركلة جزاء، وحارب عبدالله (61)، وعيد خميس (65)، ليعوض شباب الأهلي خسارته في الجولة الثانية أمام ناساف الأوزبكي، ويبلغ صدارة المجموعة، متقدماً بفارق الأهداف على الحسين الأردني الذي فاز 2-1 على ناساف.

ولم يجد شباب الأهلي أي صعوبة في المباراة التي بدأها بهدف مبكر عن طريق مؤنس دبور (9)، بعد أن استغل هجمة لحارب عبدالله، وتابع الكرة المرتدة من الحارس ليسددها في المرمى بقوة. وحصل شباب الأهلي على أكثر من فرصة في الشوط الثاني أخطرها انفراد لمؤنس دبور (32) لكنه تباطأ، ليتدخل الدفاع ويخرجها بعيداً عن المرمى. وتواصلت الهجمات إلى أن حصل الفرسان على ركلة جزاء (45) تقدم لها ماتيوساو، وسددها ببراعة معلناً عن الهدف الثاني، ولم ينجح الكويت في الوصول إلى مرمى شباب الأهلي في الشوط الأول الذي انتهى بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته وسيطرته على المباراة دون وجود أي صعوبة ونجح حارب، في استغلال خطأ دفاعي فادح من مدافع الكويت، واستغلها وسددها في المرمى، معلناً عن الهدف الثالث للفرسان (61). وبعدها بأربع دقائق نجح حارب في قيادة هجمة جديدة وصناعة هدف للاعب عيد خميس، الذي أحرز الهدف الرابع من متابعة داخل منطقة الجزاء (65).

ونجح فريق الكويت في إحراز هدفه الشرفي في المباراة (85) عن طريق يوسف ناصر الذي استغل خطأ دفاعياً في التمركز لشباب الأهلي، أحرز من خلاله لاعب الكويت هدف فريقه الوحيد، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

. شباب الأهلي عوّض خسارته في الجولة الثانية أمام ناساف الأوزبكي.