«اللياقة» تقلق شباب الأهلي رغم الفوز في «سلة غرب آسيا»

أعرب مدرب شباب الأهلي لكرة السلة، التونسي وليد زريدة، عن قلقه من مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، رغم الانتصار العريض على البشائر العماني (85-65)، أول من أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، بافتتاح منافسات المجموعة الأولى للنسخة الثالثة من بطولة «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وقال زريدة في تصريحات صحافية: «حققنا الفوز في مباراتنا الافتتاحية، إلا أن لدينا بعض المشكلات في اللياقة البدنية، ونتطلع إلى إصلاحها قبل خوض المباريات المقبلة، ونأمل أن نتمكن من تقديم أداء أفضل في المواجهات القادمة التي تجمعنا مع الأهلي البحريني والكويت الكويتي».

وفي السياق ذاته، قال المحترف الأميركي سير دومنيك، الحاصل على لقب أفضل لاعب في المباراة: «لدينا فريق جيد، وأشعر بالثقة بقدراتنا، لكن لدينا أخطاء عدة على صعيد التركيز، وعلينا تصحيح ذلك، ومواصلة التحسن كفريق معاً».

وقاد الفوز فريق شباب الأهلي للدخول في شراكة مبكرة على صدارة فرق المجموعة برصيد نقطتين، مع الكويت الكويتي الذي تغلب على مضيفه الأهلي البحريني (88-77).

واعتمد شباب الأهلي خلال مباراة البشائر على خبرات لاعبيه التراكمية التي قادتهم في يونيو الماضي إلى وصافة دوري أبطال آسيا، من خلال إظهار «فرسان السلة» نسبة فعالية تخطت 52% على صعيد اللعب الجماعي تحت السلة، وعكستها قدرة لاعبيه على تسجيل 28 تمريرة حاسمة، إضافة إلى التفوق الدفاعي والنجاح في قطع الكرات من أمام منافسيه في 14 مناسبة.

وأنهى شباب الأهلي الربع الأول بفارق 12 نقطة (25-13)، قبل أن يتمكن البشائر من تقليص الفارق بنيله أفضلية الربع الثاني (19-17)، لكن شباب الأهلي فرض في الشوط الثاني نقطة تحول مبتعداً بالفارق متقدماً بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (16-10 و25-23) على التوالي.

وتألق في شباب الأهلي نجمه الشاب حامد عبداللطيف (19 نقطة)، منها تسع نقاط من الرميات الثلاثية، فيما جاءت نجومية الأميركي دومنيك (18 نقطة و11 متابعة، وخمس تمريرات حاسمة).

ويتجه شباب الأهلي في السادس من نوفمبر المقبل إلى العاصمة البحرينية المنامة للقاء فريق الأهلي، قبل أن يواجه على أرضه الكويت الكويتي في الثاني من ديسمبر بختام مرحلة الذهاب.