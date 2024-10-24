فوز شباب الأهلي ودبا الحصن في «كأس اليد»

تغلب شباب الأهلي على الوحدة (32-20)، ودبا الحصن على الوصل (38-33)، أول من أمس، في افتتاح الجولة السادسة وقبل الختامية من كأس الإمارات لكرة اليد.

وتستكمل الجولة الثلاثاء المقبل، بلقاء وحيد بين الشارقة والنصر، بعد اتفاق إدارتي الألعاب الجماعية في كلا الناديين، على أن تقام المباراة بعد انتهاء الجولة السابعة والختامية الأحد المقبل، كونها تشهد تتويج «الملك» بالكأس، بعد حسمه المبكر للقب في الجولة الخامسة الماضية. وأكد الشارقة أحقيته باللقب بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بفارق نقطتين عن مليحة، وواصل شباب الأهلي ودبا الحصن شراكتهما بالمركز الثالث (11 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن النصر السادس، وبقي الوصل والوحدة في المركز الأخير برصيد خمس نقاط لكل منهما.