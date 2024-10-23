النصر يدشّن «أبطال الخليج» بخماسية في ظفار

حقق فريق النصر فوزاً كبيراً على ضيفه ظفار العُماني، أمس، بنتيجة (5-2)، في انطلاق بطولة دوري أبطال الأندية الخليجية، أقيمت المباراة على استاد آل مكتوم ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً دهوك العراقي وأهلي صنعاء، ليحصد العميد أول ثلاث نقاط في البطولة ويتصدر المجموعة. ورغم البداية القوية من النصر الذي أحرز هدفاً مبكراً عن طريق عادل تاعرابت، بالدقيقة الرابعة، فإن ظفار نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب عبدالله ظاهر. وكان ظفار نداً للنصر فيما تبقى من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل (1-1). وفي الشوط الثاني قام مدرب النصر الهولندي شرودر بإجراء تبديلات كان لها أثرها الإيجابي في سيطرة النصر على المباراة. ونجح العميد في إضافة أربعة أهداف عن طريق عادل تاعرابت (59) وفراس السيري بالخطأ في مرماه (69) وموسى ندياي (71) وأحمد جشك (75) بينما سجل النيجيري بابا ادينيجي (91) الهدف الثاني لفريق ظفار، لتنتهي المباراة بفوز النصر (5-2).