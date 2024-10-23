6 أرقام تؤكد أحقية الشارقة وشباب الأهلي في صدارة الدوري

كشفت ستة أرقام فنية أحقية فريقي الشارقة وشباب الأهلي في صدارة دوري المحترفين بالعلامة الكاملة (15 نقطة لكل منهما)، وأكدت إحصاءات رسمية بعد مرور خمس جولات من المسابقة، امتلاك الفريقين العناصر القادرة على إحداث الفارق، خاصة في خط الهجوم، بوجود كايو لوكاس في الشارقة، وسردار آزمون في الأهلي اللذين يتنافسان على صدارة الهدافين برصيد خمسة أهداف لكل منهما، وإذ كان الشارقة يتميز على مستوى الدفاع باستقباله هدفين فقط، وخروج شباكه نظيفة في ثلاث جولات متتالية من الدوري، إلا أن فريق شباب الأهلي يتميز على مستوى الهجوم بتسجيل 18 هدفاً في الخمس مباريات، بجانب تسديد 75 كرة على مرمى منافسيهم.

وتعود عجلة دوري المحترفين للدوران يوم غدٍ من بوابة الجولة السادسة التي ستشهد قمة الشارقة وشباب الأهلي، التي ستقام مساء الأحد المقبل، إذ يتطلع كل فريق للانفراد بالصدارة، وحرمان منافسه المباشر من ثلاث نقاط.

«الإمارات اليوم» ترصد ست نقاط فنية تؤكد أحقية الشارقة وشباب الأهلي في صدارة الترتيب العام للدوري.

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