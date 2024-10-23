بيدرو سجل هدفاً في مرمى الوصل بعد تلقيه خبر وفاة والده

كشف لاعب خورفكان الأرجنتيني بيدرو بافلوف أن هدفه الذي سجله في مرمى الوصل خلال المباراة التي جمعت الفريقين أخيراً، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جاء ممزوجاً بالآلام والحزن والحسرة، بعدما تلقى خبر وفاة والده خلال المباراة قبل مشاركته بديلاً في الشوط الثاني.

وكانت المباراة التي أُقيمت على استاد زعبيل قد انتهت بفوز خورفكان (4-3) بعد مباراة مثيرة، نجح خلالها الوصل (بطل ثنائية الدوري والكأس) بالتقدم في الشوط الأول (3-1)، قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة اللاعب الأرجنتيني بافلوف، وتسجيله هدف تقليص الفارق إلى (3-2)، ثم أضاف خورفكان هدفين آخرين، ليخرج منتصراً.

وكشف بافلوف لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الإحماء وقبل المباراة مع الوصل، تسلمت رسالة من أخي يُعلمني فيها أن والدي فارق الحياة، وحزنت لذلك كثيراً، لكني تماسكت وتمالكت نفسي، وشاركت في المباراة، والحمد لله سجلت هدفاً مهماً من إحدى تسديداتي، أسهمت بنيل (النسور) أهم ثلاث نقاط للفريق في الموسم الحالي، وذلك بعد دقائق من علمي بوفاة والدي، وشعرت وقتها أن روحه مكنتني من التسديد بدقة نحو المرمى».

وقال: «بعدما تلقيت الخبر المؤسف، خيّرت نفسي بين الخروج من الملعب والابتعاد عن زملائي في موقف كروي مهم للجميع وبين أن أدعم الفريق، كما دعمتني أسرة النادي في مواقف كثيرة، وكنت ألعب المباراة وأنا حزين لفراق والدي وفاقد للتركيز ومنفصل عن الواقع، وعلى الرغم من ذلك، فإننا حققنا الفوز».

وأضاف: «أثناء تسجيل الهدف شعرت وقتها أن روح والدي ساعدتني على التسديد بدقة، خصوصاً أن الهدف كان مهماً، وعلى الرغم من صعوبة الموقف، فإنني استفدت من تدريباتي السابقة عليه».

وتابع: «الإمارات بشكل عام بيئة نموذجية رياضياً، وأنا منذ أن قدمت إلى خورفكان شعرت بالاطمئنان والراحة. اللاعبون تعاملوا معي على أني أخ لهم، وأشعر بسعادة كبيرة لوجودي في خورفكان، وأقول لجمهور (النسور)، إنكم قدمتم الدعم لي في هذه اللحظة الصعبة، ومنذ القدوم إلى خورفكان، كان الجمهور يشجعني في (السوشيال ميديا) بتعليقات إيجابية، وأنا سعيد بأني أثبت لهم أنهم كانوا على حق، وفي الطريق الصحيح لتشجيعي». كما وصف اللاعب الأرجنتيني البيئة الرياضية والمجتمعية في نادي خورفكان بأنها مميّزة، وساعدته على الارتقاء بالمردود الفني الذي يقدمه، وأسهمت في أن ينال رضى إدارة النادي ومدربيه والجمهور، مشيراً إلى أن البيئة كانت سبباً مهماً لاحتواء الظرف الخاص الذي مرَّ به عندما تُوفي والده، وهو يستعد لخوض مباراة مهمة أمام فريق بحجم الوصل.

وختم: «منذ أن قدمت إلى الإمارات، أخبرني إداريون رياضيون ووكلاء أعمال أنه بإمكاني أن أمثّل المنتخب الوطني، وهو هدف بالنسبة لي، وسأكمل خمسة أعوام في الإمارات الشهر المقبل، وفي كل موسم ألعب فيه، تزداد رغبتي في اللعب للمنتخب الوطني».

يذكر أن اللاعب بيدرو سبق له اللعب في ناديي الوحدة والظفرة منذ عام 2019 قبل أن ينضم إلى صفوف خورفكان في الموسم الحالي.

بيدرو بافلوف:

. لعبت المباراة وأنا حزين وفاقد للتركيز ومنفصل عن الواقع.

. أثناء تسجيل الهدف شعرت أن روح والدي ساعدتني على التسديد بدقة.

. هدفي تمثيل منتخب الإمارات وسأكمل الأعوام الخمسة الشهر المقبل.

. جمهور خورفكان دعمني في اللحظة الصعبة، وشجعني في السوشيال ميديا.