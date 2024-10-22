هزم الغرافة.. الوصل يعود للتوهج الآسيوي من جديد

سجل الوصل الإماراتي هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه الغرافة القطري في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليرفع رصيده للنقطة السادسة ويقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب العام للبطولة.

وتقدم الغرافة عن طريق لاعبه التونسي، فرجاني ساسي، الذي استغل خطأ في ابعاد الكرة من لاعب الوصل هاريس سيفيروفيتش، ليضع الكرة في المرمي «44».

لكن الوصل ضرب بيد من حديد في الشوط الثاني واستطاع أن يتعادل من ضربة جزاء تسبب فيها فابيو ليما حينما سدد سددها في اتجاه المرمى لترتطم في يد المدافع عبد الله يوسف، واحتسبها حكم اللقاء الكوري الجنوبي هيونغ جان كو، بعد العودة لتقنية (الفار) لينفذها بنجاح «83»، وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع تمكن البديل إيساك ساكسيس من استغل تمريرة عرضية خيمينيز لتسجيل الهدف الثاني للوصل «90+2».