الشارقة يقتنص نقاط أصفهان بأقل مجهود

فاز الشارقة بأقل مجهود على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في استاد خالد بن محمد ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وتصدر الشارقة جدول الترتيب برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد، بينما احتل سباهان المركز الثالث بعد تلقيه الهزيمة الثانية في المجموعة.

وظهر الشارقة في الشوط الأول بشكل هجومي خصوصا في الدقائق الأولى، والتي أضاع معها غيلهيرم بيرو، فرصة ذهبية للتقدم بعد تسديدة ضعيفة وهو في مواجهة المرمى.

وبعدها تمكن عثمان كمارا من وضع فريقه في المقدمة بعد مجهود فردي مميز قام به خالد الظنحاني من الجهة اليمني، ليسدد كرة قوية في الشباك "26".

ودفع الشارقة ثمن استمرار تراجعه في بداية الشوط الثاني، اذ استقبل هدف التعادل، عن طريق مهدي ليموتشي "51".

ونجح الشارقة في استعاد تقدمه مرة أخرى من صناعة ماجد حسن الذي وضع لوان بيريرا في مواجهة مع الحارس الإيراني، فاستثمرها على أفضل ما يكون ووضع الكرة في الشباك "70".

ومع الدقيقة الأخيرة سجل كايو الهدف الثالث من ضربة ثابتة.