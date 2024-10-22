رونالدو يطلب فرحة «النصر» في دبي

يلتقي فريقا النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، واستقلال طهران الإيراني، اليوم، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته، والبقاء ضمن أندية المقدمة، والحفاظ على سجله المميز برفقة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي فاز في جميع المباريات التي قاد فيها النصر بجميع البطولات منذ توليه القيادة خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

في المقابل، فإن النادي الإيراني يملك في جعبته ثلاث نقاط من الفوز في مستهل المشوار أمام الغرافة، قبل الخسارة أمام السد في الجولة الماضية.