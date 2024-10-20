"العميد" يُطلق مشروع "براعم النصر"

أطلقت أكاديمية النصر لكرة القدم مشروع "براعم النصر"، وهو مشروع رياضي جديد يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين في رياضة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين والمقيمين، يركز المشروع على استهداف الأطفال من مواليد 2018، 2019، و2020.

وقالت الأكاديمية في بيان اليوم إن مشروع "براعم النصر" يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للعبة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأطفال، كما يسعى المشروع إلى تطوير النواحي العقلية للأطفال من خلال تشجيعهم على الابتعاد عن الأجهزة اللوحية وتعزيز العادات الصحية السليمة، بما في ذلك الغذاء الصحي والنشاط البدني.

كما يهدف المشروع إلى غرس الروح الرياضية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتطوير قدراتهم على اتخاذ القرار والتفكير السليم، وسيتم التركيز على تحسين القدرات الحركية للأطفال، مع ضمان الاستمتاع بممارسة كرة القدم في بيئة خالية من الضغوط.

ويشمل المشروع تنظيم احتفالات رياضية للأطفال وأسرهم، مما يساهم في تعزيز العلاقات الأسرية وتطوير الروابط بين الأطفال وكرة القدم من خلال تدريبات متنوعة وتجارب مميزة. تسعى شركة النصر لكرة القدم من خلال هذا المشروع إلى بناء جيل جديد من اللاعبين المحبين للرياضة، مع توفير بيئة محفزة لنموهم وتطورهم على المستويات البدنية والعقلية والاجتماعية.