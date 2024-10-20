انطلاقة قوية للشارقة والبطائح في دوري السلة

تغلب الشارقة على مضيفه الجزيرة (86-50)، والبطائح على الوصل (88-71)، أول من أمس، في بداية مشوارهما بدوري كرة السلة، ضمن الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي التي شهدت أيضاً تحقيق النصر النتيجة الأكبر بفوزه على ضيفه الوحدة (101-65)، وشباب الأهلي على ضيفه الظفرة (85-66).

وواصل شباب الأهلي والنصر شراكتهما لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (أربع نقاط)، بفارق نقطتين عن كل من الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، الذين يتشاركون بالمركز الثالث، مع مباراة أقل لـ«الملك» و«الراقي» اللذين غابا برفقة الوحدة عن الجولة الافتتاحية، لمشاركتهم الماضية في بطولة الأندية العربية، فيما يحتل الوحدة والوصل المركز الأخير بنقطة لكل منهما. ويخوض البطائح والشارقة والوحدة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مبارياتهم المؤجلة عن الجولة الأولى، فيلتقي «الملك» ومضيفه «الراقي»، و«العنابي» مع الوصل في اليوم التالي.