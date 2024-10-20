غوران: عجمان سينافس على الكأس

شدد مدرب عجمان، الصربي غوران تيفغوديتش على أن فريقه يتطلع لما هو أبعد من التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن «البرتقالي» ينشد المنافسة على لقب البطولة.

وكان عجمان قد حقق فوزاً مستحقاً على حساب خورفكان بهدفين مقابل هدف في المباراة، أول من أمس، على استاد راشد بن سعيد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قطعنا خطوة أولى بنجاح أمام خورفكان، وحققنا فوزاً مهماً على الرغم من قناعتنا بصعوبة المهمة، نظراً للمعنويات العالية التي دخل بها المنافس المباراة بعد فوزه على الوصل (البطل) في بطولة الدوري 4-3».

وأضاف: «دخلنا المواجهة بتركيز عالٍ، وكان هناك اهتمام وتركيز من كل اللاعبين للتعامل مع التفاصيل الخاصة بالمباراة، فكانت لنا السيطرة في معظم الفترات، وربما ذهبت الفترات الأخيرة إلى خورفكان، خصوصاً بعد حالة الطرد التي طالت المدافع سعود سعيد، لكن في الأخير خرجنا بالفوز، وبلغنا الدور ربع النهائي».

وأكمل المدرب الصربي: «هذا الفوز سيكون له تأثيره الإيجابي في مسيرة الفريق، سواء في بطولة الدوري أو الكأس، فالفريق كان بحاجة إلى نتيجة مهمة مثل هذه، ليخرج من كبوة النتائج التي لا تتناسب مع ما يقدمه من عروض قوية في الفترة الأخيرة، لكن هذا هو حال كرة القدم، في أحيان كثيرة تؤدي ولا تخدمك النتائج».

وعن الفريق الذي يتمنّى مواجهته في الدور ربع النهائي، قال غوران: «الفرق الثمانية التي ستكون في الدور ربع النهائي ستكون لديها دوافع كبيرة لمواصلة المشوار بنجاح نحو النهائي، لهذا فإن كل المباريات ستكون صعبة على الجميع، ولا أتوقع أن تكون هناك مباراة صعبة وأخرى سهلة».