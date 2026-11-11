الإماراتي معاذ وائل يتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة في أولمبياد الشباب

تأهل معاذ وائل، لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة، إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 70 كغم بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، عقب فوزه على الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي، ليواصل مشواره في الدورة المقامة حالياً بالعاصمة السنغالية وتختتم غداً، ويضرب موعداً مع منافسه الإنجليزي في المربع الذهبي.

وقدّم معاذ أداءً قوياً خلال المواجهة، وسط متابعة وتوجيهات مدربه محمد الشبلي، ليحسم اللقاء لصالحه ويقترب خطوة إضافية من بلوغ النهائي.

وضمنت الإمارات ميدالية جديدة في الملاكمة بتأهل معاذ وائل إلى الدور نصف النهائي، ليرتفع رصيدها إلى 5 ميداليات ملونة، بعدما توّج ريان ملحان بذهبية فردي الرجال في الريشة الطائرة، وسعيد عمر بذهبية سباق 400 متر، وأروى علي بفضية سباق 100 متر، وعائشة محمد ببرونزية سباق 400 متر.

ويخوض معاذ مساء اليوم الاربعاء مواجهة نصف النهائي أمام منافسه الإنجليزي، سعياً لبلوغ النهائي والمنافسة على الذهب، بعد ضمانه البرونزية، نظراً لحصول كلا الخاسرين في نصف النهائي على ميدالية برونزية.