«أنماط» بطلاً لسباق «شامبيون ستيكس» في بريطانيا

توج الجواد «أنماط» المملوك لفريق «شادويل» وإشراف المدرب أوين براوز، اليوم السبت، بلقب سباق «شامبيون ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر.

واستطاع الفارس جيم كروالي قيادة الجواد «إنماط» لقطع خط نهاية السباق الذي جرى في الشوط الخامس وقبل الختامي لمهرجان «يوم الأبطال» البريطاني، بإجمالي زمن بلغ دقيقتين وثماني ثواني و96 جزء من الثانية، بفارق نصف طول عن الجواد «كالانداغان» بإشراف المدرب إف إتش غرافارد وقيادة الفارس ستيفان باسكييه.