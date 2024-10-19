«غودولفين» بطلاً لـ «ملاك الخيل» في بريطانيا للمرة الـ 16

توج فريق «غودولفين» العالمي بلقب بطولة «الملاك» في موسم السباقات البريطاني للمرة الـ 16 تاريخياً، وذلك في حفل سباق «يوم الأبطال» الذي جرى اليوم السبت، على مضمار «أسكوت» العريق، ويمثل خاتمة الموسم البريطاني.

وتسلم جائزة «بطولة الملاك»، مدير عام فريق «غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو أندرسون.

ونجحت خيول «الشعار الأزرق» الملكي، في جمع جوائز مالية تخطت 4 ملايين جنيه إسترليني، نظير الانتصارات التي حققتها على مدار موسم السباقات البريطاني، خاصةً الكلاسيكية منها.

من جهته، قال مدير عام «غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو أندرسون: «الجميع في (غودولفين) فخورون للغاية بالحصول على لقب بطولة الملاك للمرة السادسة عشرة».

وتابع: «أثبت هذا الموسم أنه موسم استثنائي آخر بقيادة بطل سباقي (2000 غينيز الإنجليزي) و(ساسكس ستيكس) الجواد (نوتابل سبيتش)، كما أنه من المثير بشكل خاص أن نرى الجيل القادم من الخيول، يبرز مع (شادو أوف لايت) و(ديزرت فلاور) اللذان رسخا مكانتهما كأفضل خيول السنتين في البلاد، ومع استمرار العديد من نجومنا الكبار في التدريب، فإننا نتطلع الى عام 2025 بترقب كبير»

وأختتم: «لقد قام جميع مدربينا بعمل رائع مرة أخرى، في الوقت الذي كان من المجزي للغاية أن نرى خيولنا وفحولنا المحلية تقدم أداءً رائعاً. شكراً لكل موظفي (غودولفين) الذين لعبوا جميعاً دورهم في هذا النجاح».

وحقق الجواد «نوتابل سبيتش» فوزاً تاريخياً في سباق «2000 غينيز الإنجليزي» في اليوم الافتتاحي لمهرجان الـ «غينيز» في نيوماركت مايو الماضي.

كما أصبح «نوتابل سبيتش» أول فائز بسباق الـ «غينيز» منذ الأسطورة «فرانكل» في 2011، يعود ويفوز في الموسم ذاته بلقب سباق «ساسكس ستيكس» لخيول الفئة الأولى، بعد أداء متألق أخر لـ «نوتابل سبيتش» في السباق الذي جرى في «غوودوود» يوليو الماضي.

المهر الصاعد المثير للغاية «شادو أوف لايت» سجل ثنائية بارزة في مستوى الفئة الأولى حيث أتبع فوزه بسباق «ميدل بارك ستيكس»، بفوزه بسباق «دارلي ديوهيرست ستيكس» في مهرجان دبي لأبطال المستقبل عطلة الأسبوع الماضي، مع العلم أن مهران فقط فازا بالسباقين في أخر 114 عاماً.

المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» تتجه الى فصل الشتاء بطموحات كلاسيكية أيضا بعد أن اختتمت موسمها بعرض رائع بسباق «فيليز مايل» لخيول الفئة الأولى.

كما سجلت مجموعة قوية من الخيول الناشئة انتصارات في السباقات الفئوية، منها المهر «إنشينت تروث» الفائز بلقب «سوبر لاتيف ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، وزميله المهر «اموري سيتي» في «فينتج ستيكس» (جروب2).

كما حقق كل من «انشينت ويزدوم» و«أرابيان كراون» فوزا بسباق من الفئة الثالثة «جروب3»، ومن المقرر أن يظل المهران مع «نوتابل سبيش» في التدريب في عمر أربع سنوات.