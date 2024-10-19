شباب الأهلي وخورفكان في قمة دوري الصالات اليوم

تنطلق عند الساعة 18:15 من مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة قدم الصالات، إذ تُقام مباراتان؛ الأولى ستجمع شباب الأهلي مع ضيفه خورفكان في قمة الجولة الثالثة، فيما يستضيف البطائح الوافد الجديد «فليتوود يونايتد» في مباراة مهمة أخرى لبطل الدوري الذي يتطلع للحفاظ على اللقب.

وتستكمل بقية مواجهات الجولة الثالثة يوم غدٍ بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي فريق الموج مع «الإقامة وشؤون الأجانب» في صالة نادي البطائح، بينما يلتقي الحمرية مع كلباء في صالة نادي الحمرية، وتختتم الجولة بمباراة اليرموك مع دبا الحصن في صالة نادي خورفكان.