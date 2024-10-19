محمد شهاب يتزين بالميدالية الـ 120 في مسيرته بالسنوكر

أحرز نجم المنتخب الوطني للسنوكر محمد شهاب، ميداليته الـ120 تاريخياً، بتتويجه بذهبية جديدة في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر للعموم والناشئين، التي اختتمت، أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض، ليعزز مكانته ضمن قائمة أكثر اللاعبين إهداءً لرياضة الإمارات للميداليات الذهبية، بواقع 70 ميدالية ذهبية، مقابل 27 فضية، و23 برونزية.

وحصد شهاب ميداليته الـ120 الملوّنة، بفوزه في بطولة الرياض في نهائي مسابقة الـ6 كرات لسنوكر الرجال، عقب تغلبه على منافسه لاعب المنتخب المصري مينا ملاك بنتيجة (6-5).

وقال شهاب (47 عاماً)، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بلوغي الميدالية الـ120 في مسيرتي، يمنحني الحافز لمواصلة الإنجازات، والحرص الدائم على التمثيل المشرّف، ورفع عَلم الدولة في المحافل الدولية».

وأوضح: «مثلت بطولة الرياض محطة مهمة في بلوغي الميدالية الـ70 على صعيد الذهب، بعد نجاحي في البطولة ذاتها في الجمع بذهبيتي منافسات فردي الأساتذة، متبوعة بالمركز الأول وذهبية منافسات فردي الـ6 كرات».

وأضاف: «نجحت في عام 2021 في الإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي، بدخولي نادي الـ100 في العام ذاته الذي احتفلت فيه الدولة بالذكرى الـ50 لعيد الاتحاد، ببلوغي حينها حاجز الـ103 ميداليات مختلفة، قبل أن أواصل على النهج ذاته متسلحاً بالإصرار والعزيمة، في إهداء رياضة الإمارات بصورة عامة، والسنوكر على وجه التحديد، المزيد من الألقاب والإنجازات، سواء الإقليمية منها أو الآسيوية، وصولاً إلى منصات التتويج في بطولات العالم».

وتابع: «لم تكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون الدعم والتشجيع والتكريم الذي نحظى به كرياضيين من الجهات المسؤولة، منها تكريمي في نوفمبر 2021 ضمن حفل جوائز اللجنة الوطنية الأولمبية».

وعن طموحاته المستقبلية، قال: «سأواصل السعي لانتزاع ذهبية بطولة العالم، ومنح رياضة الإمارات اللقب العالمي، خصوصاً أنه سبق لي الحصول على خمس برونزيات في بطولات العالم التي شاركت فيها منذ عام 2004، قبل أن أتمكن في نوفمبر من العام الماضي في حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للأساتذة في الدوحة».

وأكمل: «مثّل مارس الماضي محطة جديدة في مسيرة الإنجازات، بفوزي بلقب بطولة (كيو تور) العالمية لمحترفي السنوكر التي أقيمت في البوسنة، لأصبح أول إماراتي يحصد لقب هذه البطولة العالمية، وأضمن من خلالها حجز مقعدٍ لي في بطولات العالم للمحترفين لعامين مقبلين».

واختتم: «قدرتي على تحقيق طموحاتي في المستقبل القريب، والفوز بلقب (بطل عالم إماراتي)، سيكون المحطة الأخيرة في مسيرتي كلاعب، على أن أضع خبراتي كافة في سبيل تطوير لعبة السنوكر، والعمل في المجال الإداري إن لزم الأمر، حتى أنقل خبراتي إلى الأجيال المستقبلية».

محمد شهاب: أضع خبراتي كافة في سبيل تطوير لعبة السنوكر.