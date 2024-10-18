سوبر الصالات يجمع البطائح وخورفكان يوم 30 الجاري

أعلن اتحاد كرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر لكرة قدم الصالات بين البطائح وخورفكان يوم 30 الجاري، في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي.

وسيخوض البطائح المباراة، كونه بطل مسابقة الدوري، فيما سيخوضها خورفكان بصفته وصيفاً للبطل.

وكان البطائح قد فاز بكأس السوبر في النسخة الماضية، بعد تفوقه على خورفكان (6-5) بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقتان، الأصلي والإضافي، بالتعادل 1-1.

يذكر أن الوصل هو الأكثر فوزاً في بطولات كأس السوبر، عندما كان يشارك في مسابقات الصالات، إذ فاز باللقب أربع مرات، يليه الظفرة بثلاثة القاب، ثم كل من خورفكان والوحدة وشباب الأهلي وكلباء والنصر والبطائح بواقع مرة واحدة.