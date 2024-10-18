فضيتان لمنتخب الكيك بوكسينغ في بطولة آسيا

حقّق المنتخب الوطني ميداليتين فضيتين في ختام مشاركته ببطولة آسيا للكيك بوكسينغ، التي أقيمت على مدار 7 أيام في كمبوديا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الآسيوي للكيك بوكسينغ.

جاءت الميداليتان عن طريق اللاعبين أحمد الحوسني في وزن تحت 84 كغم، وحسن شبر في وزن تحت 79 كغم ضمن منافسات أسلوب البوينت فايت.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، علي خوري: «النتائج التي تحققت في البطولة الآسيوية تؤكد مدى حرص اتحاد اللعبة على رفد رياضة الإمارات بالمزيد من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات». وأضاف: «منتخب الكيك بوكسينغ من المنتخبات الواعدة صاحبة الحضور القوي في مختلف البطولات، وسنواصل دعمها من أجل تحقيق الأفضل».