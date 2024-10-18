البحرين تطلب نقل مباراتها ضد إندونيسيا

قال الاتحاد البحريني لكرة القدم إنه سيطلب نقل مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه الإندونيسي المقررة في 25 مارس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 إلى خارج إندونيسيا، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من مشجعين إندونيسيين. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مباراة المنتخبين في الـ10 من الشهر الجاري في البحرين بالتعادل 2-2 في الجولة الثالثة، حيث سجل أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. واشتكى المسؤولون والمشجعون الإندونيسيون بعد ذلك من أن الوقت بدل الضائع طال أكثر مما ينبغي. وأوضح الاتحاد البحريني في بيان نُشر على منصة «إكس»، أن لاعبيه تعرضوا منذ ذلك الحين «لسيل من الإهانات والقذف والتهديدات وعمليات القرصنة» عبر الإنترنت.