زوارق الإمارات تتحدى المياه الصينية في الفورمولا1

تنطلق اليوم جائزة تشنغتشو الكبرى للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، التي تمثل الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم التي تحتضنها مدينة تشنغتشو الصينية حتى بعد غد، بمشاركة 18 زورقاً يتقدمها سفراء الإمارات في فرق أبوظبي والشارقة وفيكتوري.

وكانت أروقة البطولة العالمية قد شهدت، أمس، اكتمال تسجيل وقيد الفرق والزوارق المشاركة التي ستكون على أهبة الاستعداد لبدء مراحل البطولة اعتباراً من اليوم، من خلال إجراء التجارب الفنية على المحركات، واختيار المراوح المناسبة لمياه النهر الأصفر، استعداداً للمهام الصعبة غداً، في سباق تصفيات أفضل زمن التي تحدد المنطلقين في السباق الرئيس، وأيضاً سباق السرعة (سبرنت) الذي سيقام في الفترة المسائية، بينما تتجه الأنظار بعد غد إلى السباق الرئيس للجولة.

من جهته، يأمل فريق الشارقة 17 بقيادة المتسابق روستي وايت، مواصلة صدارته للترتيب العام (87 نقطة)، وسط منافسة قوية من زورق فيكتوري 4، بقيادة أريك ستارك (69.5 نقطة).

أما فريق أبوظبي فيسجل في هذه الجولة أول ظهور رسمي للمتسابق راشد القمزي، الذي يشارك بوصفه متسابقاً أساسياً بعد أن كان يلعب دور الاحتياطي في الجولات السابقة.