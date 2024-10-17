«النشامى» يستعيد «روح آسيا» في تصفيات كأس العالم

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي أقيمت أول من أمس، عن تعثّر ثمانية منتخبات عربية (الإمارات وقطر والعراق وعُمان وفلسطين والكويت والسعودية والبحرين)، بينما كان منتخب الأردن «الرابح الأكبر».

وشهدت المجموعة الأولى خسارة منتخب الإمارات أمام أوزبكستان بهدف دون رد، فيما تلقى منتخب قطر هزيمة قاسية أمام نظيره الإيراني بنتيجة 4-1، فيما فازت قيرغيزستان على كوريا الشمالية بهدف دون رد. ويتصدر المنتخب الإيراني هذه المجموعة بـ10 نقاط وبفارق الأهداف عن أوزبكستان، فيما يوجد منتخب الإمارات في المركز الثالث بأربع نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب قطر الرابع، ويأتي منتخب قيرغيزستان في المركز الخامس بثلاث نقاط، وأخيراً يحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية استعاد منتخب الأردن الملقب بـ«النشامى» الروح القتالية والأداء القوي الذي قدّمه الفريق في مشاركته التاريخية في كأس أمم آسيا 2024، عندما تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وحصل على المركز الثاني عقب خسارته أمام المضيف قطر، إذ شهدت الجولة الرابعة من تصفيات المونديال فوز الأردن على عُمان بأربعة أهداف دون رد، ليصعد الفريق إلى وصافة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وتجاوز منتخب الأردن الخسارة التي تلقاها على ملعبه في الجولة الثالثة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، وحقق الانتصار في توقيت مهم قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع منتخب العراق، في الجولة الخامسة على أرض «أسود الرافدين».

وفي المقابل، أكد منتخب كوريا الجنوبية أنه المرشح الأول لصدارة المجموعة الثانية بعدما تغلب على منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع «التايغوك» رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد «أسود الرافدين» عند سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن منتخب الأردن.

وفي المجموعة نفسها، حقق منتخبا الكويت وفلسطين تعادلاً بطعم الخسارة لكليهما، بعدما أحرز «الفدائي» هدفاً في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، حيث رفع «الأزرق» رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه منتخب عُمان في المركز الرابع، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز السادس برصيد نقطتين، رغم البداية القوية للفريق بتعادله مع كوريا الجنوبية في سيؤول، حيث إن «الفدائي» هو المنتخب الوحيد في المجموعة الذي لم يخسر أمام المنتخب الكوري.

وفي الوقت الذي تعد فيه مباراة العراق والأردن حاسمة في مشوار الفريقين في التصفيات، يلعب منتخب الكويت مواجهة صعبة على أرضه في الجولة الخامسة أمام كوريا الجنوبية، بينما يلتقي عُمان مع فلسطين في مسقط.

وفي المقابل، شهدت المجموعة الثالثة إهدار المنتخبين العربيين السعودية والبحرين فرصة ثمينة للتقدم إلى المركز الثاني، بعدما تعثر اليابان للمرة الأولى بتعادله على أرضه أمام أستراليا بهدف لكل فريق، حيث احتفظ «الساموراي» بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، كما رفع «الكانغارو» رصيده إلى خمس نقاط.

وفرّط «الأخضر» في جميع الفرص التي أتيحت له، إذ خاض اللقاء على أرضه وأمام جمهوره في مدينة جدة، كما أكمل منتخب البحرين اللقاء بـ10 لاعبين بعدما استنفد الفريق تبديلاته الخمسة، ولكن رغم ذلك انتهى اللقاء بتعادل الفريقين من دون أهداف، ليرفع منتخب السعودية رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه منتخب البحرين، لكنه في المركز الرابع بفارق الأهداف، حيث يعد منتخب البحرين الأقل ضرراً من نتيجة التعادل، خصوصاً أنه خاض اللقاء خارج ملعبه، وأمام أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى المونديال.

وبات الضغط كبيراً على المنتخبين العربيين (السعودية والبحرين) بعدما فازت الصين على إندونيسيا بهدفين مقابل هدف، ليتساوى المنتخبان برصيد ثلاث نقاط لكل منهما. ويخوض منتخب السعودية مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الخامسة خارج أرضه أمام أستراليا. أما منتخب البحرين فيستضيف نظيره الصيني في المنامة.